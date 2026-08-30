최현욱, 전라 노출 이어 ‘만취 라이브’ 논란…“너무 못생겼다” 막말

세줄 요약 오전 인스타 라이브서 만취한 듯한 방송 진행

자기 외모 비하와 취중 발언으로 논란 확산

과거 전라 노출·무단투기 구설 재조명

이미지 확대 배우 최현욱이 30일 자신의 SNS를 통해 팬들과 라이브 방송으로 소통했다. 최현욱 라이브 방송 캡처

이미지 확대 배우 최현욱과 그가 등장한 동영상. 커뮤니티 사이트 캡처

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배우 최현욱이 이른 아침에 만취한 상태로 라이브 방송을 진행해 논란이 되고 있다.최현욱은 30일 오전 자신의 인스타그램 계정을 통해 라이브 방송을 진행했다.해당 영상에서 안경을 쓰고 편안한 모습으로 나타난 최현욱은 다소 취한 듯한 목소리로 팬들과 소통했다.이 가운데 해외 팬들의 댓글이 이어지자, “외국인들이 많은 것 같은데 어쨌든 알아서 번역하겠지만 대한민국 사람에게 잘해야 한다”고 말했다.이어 자기 얼굴을 보며 “너무 못생겼다 지금. 돼지라서 그렇다”고 말하기도 했다.취중 방송을 걱정하는 팬들의 우려에 최현욱은 “한국인들은 지금 잘 거다”라며 “오전 7시대라, 지금 깨어 있는 사람이 없다. 저는 취했다”라며 술을 마셨다.그러면서 “이 시간이라 말리는 사람도 없고 너무 행복하다”라며 웃었다.최현욱은 앞서도 사생활로 인해 몇 차례 구설에 휘말린 바 있다.지난 2023년에는 서울 압구정 로데오거리에서 흡연을 하던 중, 담배꽁초를 본인이 기대고 있던 차량 옆 길바닥에 자연스럽게 무단 투기하는 목격담 영상이 확산돼 거센 비판을 받았다.2024년에는 개인 SNS에 베어브릭 소품 인증샷을 올렸다가 소품 표면에 속옷조차 입지 않은 최현욱의 전라 실루엣이 고스란히 반사돼 노출되는 대형 사고를 쳤다.이를 인지한 최현욱은 재빨리 해당 사진을 삭제했지만, 이미 각종 온라인 커뮤니티와 SNS를 통해 일파만파 퍼져 나갔다.한편 최현욱은 드라마 ‘스물다섯 스물하나’ ‘약한영웅 클래스1’ ‘반짝이는 워터멜론’ ‘맨 끝줄 소년’ 등에 출연하며 인기를 얻었다.장재현 감독의 신작이자 유아인의 복귀작인 영화 ‘뱀피르’에 출연한다.온라인뉴스부