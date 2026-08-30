박미선, 암 투병 후 이봉원과 달라진 관계 고백

세줄 요약 암 투병 후 이봉원과 관계 변화 고백

전참시서 선우용여와 촬영장 만남 공개

지금은 신혼 같다는 박미선의 애정 표현

이미지 확대 박미선. MBC ‘전지적 참견 시점’ 캡처

이미지 확대 선우용여 박미선. MBC ‘전지적 참견 시점’ 캡처

이미지 확대 박미선 유튜브 ‘미선 임파서블’ 캡처

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코미디언 박미선이 암 투병 이후 남편 이봉원과 한층 돈독해진 부부 관계를 전했다.29일 방송된 MBC ‘전지적 참견 시점’(‘전참시’)에는 배우 선우용여가 박미선의 유튜브 콘텐츠 촬영장을 찾는 모습이 그려졌다.시트콤 ‘순풍산부인과’ 이후 30년 가까이 각별한 인연을 이어오고 있는 두 사람은 모녀처럼 서로의 안부를 살뜰히 챙겼다.박미선이 준비한 생일 케이크에 감동한 선우용여는 “너나 나나 건강해야 한다”며 투병을 겪은 박미선을 다독였다.이어 “암이 온 계기로 너 자신을 사랑하게 됐고 남편과 가족도 너를 더 사랑하게 됐다. 얼굴이 활짝 폈다”고 말했다.이에 박미선은 “티 나?”라면서 “너무 편한 사이가 됐다. 애 아빠도 자주 올라오려고 한다”고 밝혔다.이어 “그렇게까지 안 와도 되는데 편하고 재밌다”며 여유로운 미소를 보였다.박미선은 자신의 유튜브 채널을 통해 공개한 영상에서도 “지금은 신혼이다”라고 언급하기도 했다.이어 “우리 남편도 안 아프고 건강했으면 좋겠다”고 이봉원에 대한 애정을 드러냈다.앞서 박미선은 지난 2025년 유방암 진단을 받고 치료에 전념하기 위해 방송 활동을 중단한 바 있다. 치료와 회복을 거쳐 활동을 재개했다.1993년 이봉원과 결혼해 슬하에 1남1녀를 두고 있다.온라인뉴스부