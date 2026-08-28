아이들 전소연, 퇴사할게요…사직서 공개에 ‘화들짝’

세줄 요약 소연, 첫 솔로 정규 앨범 트랙리스트 공개

사직서 형식의 콘셉트로 파격적 시선 집중

타이틀곡 ‘퇴사할게여’에 기안84 내레이션 참여

이미지 확대 사진=전소연, 아이들 인스타그램 캡처

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그룹 ‘아이들(i-dle)’의 리더 소연이 파격적인 콘셉트의 솔로 첫 정규 앨범 트랙 리스트를 공개해 가요계의 이목을 집중시키고 있다.지난 27일 소속사 큐브엔터테인먼트는 아이들의 공식 소셜미디어(SNS) 채널을 통해 오는 9월 7일 오후 6시에 발매되는 소연의 첫 번째 정규 앨범 ‘끝내주는 인생’의 트랙 리스트를 전격 공개했다.공개된 트랙 리스트는 2000년대 감성을 자극하는 옛날 CRT 모니터 화면에 사직서 양식의 파격적인 형태로 제작돼 시선을 사로잡았다. 사직서 양식 속 “더 이상 미룰 수 없는 ‘끝내주는 인생’을 시작하기 위하여 사직하고자 한다”라는 사직 사유와 함께 총 8곡의 리스트가 담겼다.이번 앨범의 타이틀곡은 ‘퇴사할게여’로, 독보적인 개성 있는 웹툰 작가이자 방송인 기안84가 내레이션에 참여해 곡에 유쾌한 매력을 더했다.이외에도 아이들의 월드투어 콘서트를 통해 팬들에게 먼저 공개된 ‘아이스블루래빗(icebluerabbit)’, 강렬한 사운드가 돋보이는 EDM 곡인 ‘스타(STAR)’, 유쾌한 가사와 강한 중독성을 자랑하는 ‘야채 싫어 송’, 팝의 여제 마돈나의 명곡 ‘라이크 어 버진(Like A Virgin)’을 감각적으로 샘플링한 ‘아미고 (Amigo)’를 비롯해 ‘뱅크롤(Bankroll)’, ‘그냥 사랑하면 안 될까’, ‘낭만 보내기’ 등 다채로운 곡들로 채워졌다.그동안 가수뿐 아니라 실력파 프로듀서로 자리매김해 온 그는 이번 첫 정규 앨범 역시 전곡 작사 및 작곡에 직접 이름을 올리며 자신만의 뚜렷한 음악적 색채를 유감없이 발휘했다.여기에 대세 프로듀서 팀 그루비룸과 히트메이커 알티 등 감각적인 아티스트들과의 특급 협업을 이뤄 내며 한층 더 넓어진 음악적 스펙트럼을 예고했다.강경민 기자