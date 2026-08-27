[포토] 카리나 ‘앞머리 잘랐어요’

1 / 13 이미지 확대 에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다. 2026.8.27.

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에스파(Aespa) 카리나가 해외 일정을 위해 27일 오전 인천국제공항을 통해 싱가포르로 출국하고 있다.뉴스1