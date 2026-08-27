황정음 “많이 의지했다”…13년 전 그 ‘남자친구’ 만났다

세줄 요약 13년 전 드라마 인연 배수빈과 재회

촬영 당시 의지와 조언 회상 전개

민소매 차림 둘러싼 노브라 논란

이미지 확대 유튜브 ‘황정음’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 황정음이 과거 드라마에서 연인으로 호흡을 맞춘 배우 배수빈과 만난 가운데, 이날 선보인 민소매 패션을 두고 온라인에서 때아닌 ‘노브라’ 논란이 일었다.26일 황정음의 유튜브 채널에는 ‘지영 언니＆수빈 오빠한테 한턱 쏜 날’이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에서 민소매 차림으로 등장한 황정음은 “이태원에 푹 빠졌다. 이태원을 알아가고 있다”며 “13년 전 남친을 만나러 간다. 여자를 한 명 데리고 왔다는 얘기가 있다”고 말했다.황정음이 ‘13년 전 남친’이라고 표현한 인물은 배우 배수빈이다. 두 사람은 2013년 방영된 KBS2 드라마 ‘비밀’에서 연인으로 호흡을 맞췄다. 이날 자리에는 배우 김지영도 함께했다.황정음은 배수빈과 과거 촬영 당시를 회상하며 “나는 촬영할 때도 오빠한테 의지를 많이 했다”고 말했다.배수빈 역시 “‘비밀’ 찍을 때 황정음은 진짜 힘들어했다”고 당시를 떠올렸다. 이에 황정음은 “그때 오빠가 ‘너는 너무 본능적인 배우다. 이성까지 더해지면 더 좋은 배우가 될 것’이라고 했다”며 배수빈에게 들었던 조언을 전했다.그러나 영상 공개 이후 일부 네티즌의 관심은 황정음의 옷차림에 쏠렸다. 민소매 상의를 입은 모습을 두고 속옷을 착용하지 않은 것처럼 보인다는 반응이 나오면서 때아닌 ‘노브라’ 논란이 불거졌다.온라인뉴스부