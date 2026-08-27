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‘요요설’ 방시혁, 급격히 살 빠진 근황…“코도 작아진 듯” [포착]

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수정 2026-08-27 10:05
입력 2026-08-27 10:05
세줄 요약
  • 코르티스 공연 관람 사진 확산
  • 급격한 체중 감량 모습 화제
  • 부당이익 혐의 수사 종결 절차
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그룹 코르티스 공연장에서 포착된 방시혁 하이브 의장. 인스타그램 캡처
그룹 코르티스 공연장에서 포착된 방시혁 하이브 의장. 인스타그램 캡처


방시혁 하이브 의장이 체중 감량한 모습이 화제다.

27일 연예계에 따르면 온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)에는 방시혁 의장이 최근 열린 그룹 코르티스 공연을 관람하는 모습이 확산했다.

검은 상의에 카키색 재킷을 입고 선글라스를 착용한 방시혁 의장은 누군가와 대화를 나누며 공연을 보는 모습이었다.

특히 사진 속 방시혁 의장은 볼살이 확연하게 빠져 얼굴형이 바뀐 것처럼 보일 정도다. 일각에서는 “코도 작아진 것 같다”는 의견이 나왔다.

앞서 다이어트한 모습이 공개됐던 방시혁 의장은 지난 6월 다시 체격이 커진 모습이 포착돼 요요 의심을 받은 바 있다.

한편 최근 경찰은 약 2600억원 상당 부당 이익을 챙긴 혐의(사기적 부정거래)를 받는 방시혁 의장 사건에 대해선 “수사가 마무리된 것으로 보고받았고, 종결 절차를 진행 중인 것으로 알고 있다”고 했다.



방시혁 의장에 대한 구속영장 재신청 여부를 결정했는지 묻는 말에는 “조만간 알려드릴 수 있을 것 같다”고 답했다.

온라인뉴스부
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