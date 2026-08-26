송가인 “신내림 받은 어머니…경고 무시했다 죽을 뻔”

세줄 요약 신내림 받은 어머니의 예지력 공개

국악·트로트 전향에 적극 조언

물가 경고 무시했다 119 구조

이미지 확대 사진=MBC ‘오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109’ 캡처

이미지 확대 공연 후 어머니 송순단 명인을 찾은 가수 송가인.

사진=한국문화재재단

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가수 송가인이 신내림을 받은 어머니의 특별한 예지력을 공개했다.송가인은 지난 25일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘오늘을 버틴 노래-플레이리스트 109’에 게스트로 출연해 국악인으로 성장한 배경부터 트로트 가수로 전향하게 된 비하인드 스토리를 털어놨다.이날 방송에서 그는 어머니가 국가무형문화재 제72호 진도 씻김굿 전승 교육사로 활동하고 있음을 밝히며, 어릴 적부터 자연스럽게 국악을 접하고 큰 영향을 받았다고 전했다.많은 이들의 예상과 달리 어머니가 트로트 전향을 반대하기는커녕 오히려 적극적으로 추천했다고 밝혔다. 그는 “엄마가 ‘전국노래자랑’이 진도에 온다며 먼저 출연을 권유해서 나갔는데 1등을 했다”며 2010년 ‘전국노래자랑’ 최우수상과 연말 결선 우수상을 거쳐 2012년 트로트 가수로 데뷔하게 된 과정을 회상했다.이후 우승을 차지한 TV조선 ‘내일은 미스트롯’ 섭외 전화를 받았을 당시에도 “일반인도 나오고 현역도 나오는데 떨어지면 창피하지 않나 싶어 고민했다”면서 어머니에게 상담하자 단번에 “나가라. 나가면 대박 난다”고 말했던 사실을 밝히며 출전을 결심한 계기를 설명했다.이 과정에서 그는 어머니가 무녀로서 신내림을 받으신 사실을 고백했다. MC들이 어머니의 통찰력으로 도움을 받은 적이 있는지 묻자 그는 “일이 있으면 엄마한테 상담하고 엄마가 조심하라고 하는 건 무조건 조심한다”며 신뢰를 드러냈다.이어 그는 “말 안 들어서 한 번 죽을 뻔한 적도 있다”며 “엄마가 물 조심하라고 경고했는데 말 안 듣고 물가에 갔다가 진짜 죽을 뻔했다”고 아찔했던 일화를 전했다. 당시 119 구조대가 출동해 자신을 구조해 줬다고 밝히며 “그래서 엄마를 100% 신뢰한다”고 말했다.한편, 국악을 전공한 송가인은 2012년 트로트 가수로 데뷔했다. 이후 2019년 TV조선 ‘내일은 미스트롯’ 시즌1에서 최종 우승을 차지하며 트로트 열풍을 이끌었다.강경민 기자