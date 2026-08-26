“4억 넣었는데 628억 됐다”…투자로 ‘잭팟’ 터뜨린 톱배우

세줄 요약 장쯔이, 영유아 화장품 브랜드 투자 성과

4억원 투자금, 4년 만에 628억원 가치

뉴페이지 매출 급증, 지분 매각 추진

이미지 확대 중국배우 장쯔이(Zhang Ziyi)

로이터·연합뉴스

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중국 유명 배우 장쯔이가 영유아 화장품 브랜드에 투자해 4년 만에 투자금의 130배가 넘는 수익을 거둔 것으로 알려졌다.25일 중국 매체 등에 따르면 장쯔이는 2022년 5월 중국 화장품 기업 상메이그룹과 함께 영유아 기능성 스킨케어 브랜드 ‘뉴페이지’를 출범시키며 약 230만 위안(약 4억원)을 투자했다.이후 뉴페이지가 빠르게 성장하면서 장쯔이가 보유한 지분 가치도 크게 뛰었다.상메이그룹은 최근 장쯔이 측 투자회사 다자오투자가 보유한 뉴페이지 운영사 상하이이예 지분 23%를 약 3억 500만 위안(약 628억원)에 인수하기로 했다. 단순 금액 기준으로 초기 투자금의 130배가 넘는 규모다.다자오투자는 장쯔이가 지분 99%, 그의 아버지가 1%를 보유한 회사다. 이에 따라 이번 지분 매각으로 발생하는 수익 대부분이 장쯔이 측에 돌아가는 구조다.장쯔이가 공동 창업에 참여한 뉴페이지는 최근 가파른 성장세를 보이고 있다. 지난해 매출은 8억 8000만 위안으로 전년보다 134.2% 증가했다.중국 시장조사업체 아이리서치에 따르면 지난해 뉴페이지의 영유아용 크림은 온라인 아동용 크림 판매액 1위를 기록했으며 고급 영유아 보습 오일도 온라인 판매량 1위에 올랐다.장쯔이는 이번 투자금 회수 이후에도 뉴페이지와의 관계를 이어간다. 다자오투자를 통해 운영사 지분 약 6%를 계속 보유하고 공동 창업자 지위와 광고 모델 역할도 유지할 예정이다.또 향후 보유 지분 5%를 추가로 매각할 수 있는 권리도 있어 추가 수익을 올릴 가능성도 있다.뉴페이지는 장쯔이와 중국의 육아 전문가 추이위타오, 상메이그룹 연구개발팀이 공동 설립한 영유아 기능성 스킨케어 브랜드다.장쯔이는 영화 ‘와호장룡’, ‘영웅’, ‘게이샤의 추억’ 등에 출연하며 세계적으로 이름을 알린 중국 대표 배우다.온라인뉴스부