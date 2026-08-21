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♥하트컵 들고 ‘활짝’…수영, 결별 후 ‘깜짝 데이트’ 포착

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수정 2026-08-21 21:04
입력 2026-08-21 21:04
세줄 요약
  • 수영, 엄정화와 데이트 사진 SNS 공개
  • 재치 있는 캡션과 세련된 패션 화제
  • 영화 ‘오케이 마담 2’ 인연 재조명
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그룹 소녀시대 수영 인스타그램 캡처
그룹 소녀시대 수영 인스타그램 캡처


그룹 소녀시대 수영이 가수 겸 배우 엄정화와 즐거운 데이트를 즐기는 모습을 공개했다.

수영은 21일 소셜미디어(SNS)에 “Just how umaizing you are”(당신이 얼마나 멋진 사람인지)라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

수영은 엄정화의 소셜미디어 아이디 ‘umaizing’ 을 단어 ‘amazing’(대단한) 과 발음이 비슷한 점을 활용해 재치 있는 캡션을 남겼다.

사진 속 수영과 엄정화는 세련되고 도시적인 패션을 선보였다.

수영은 차콜색 긴소매 티셔츠에 베이지색 와이드 팬츠를 입고 차분한 옷차림을 보였다.

엄정화는 검은색 민소매에 하얀색 팬츠와 스카프를 매치해 깔끔한 블랙 앤 화이트 패션을 뽐냈다.

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그룹 소녀시대 수영 인스타그램 캡처
그룹 소녀시대 수영 인스타그램 캡처


두 사람은 거리에서 환하게 미소 지으며 다정한 모습을 드러냈다.

한편 두 사람은 영화 ‘오케이 마담 2’에 함께 출연해 호흡을 맞췄다.

수영은 이번 시즌에서 범죄 조직 리더 ‘안야’ 역으로 합류해 엄정화와 격한 액션 연기를 선보였다.

온라인뉴스부
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