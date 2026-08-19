[포토] 장원영, ‘윙크에 심쿵’ 사랑스러운 비주얼

세줄 요약 SNS 사진 공개, 윙크와 거울 셀카 화제

리본 핀·웨이브 헤어, 사랑스러운 비주얼

민소매 톱·카디건 소화, 패션 감각 주목

1 / 4 이미지 확대 장원영 SNS

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그룹 아이브(IVE) 장원영이 사랑스러운 비주얼과 감각적인 스타일링으로 팬들의 시선을 사로잡았다.장원영은 지난 18일 자신의 SNS에 “귀엽고 달콤하게, 그게 전부(Cute n sweet, that’s all)”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 장원영은 헤어 스타일링을 받으며 리본 핀을 꽂은 모습이다. 카메라를 향해 깜찍하게 윙크를 선보인 장원영은 특유의 밝고 사랑스러운 분위기를 한껏 드러냈다.이어진 사진에서는 휴대전화를 이용해 거울 셀카를 촬영하며 또 다른 매력을 보여줬다. 또렷한 이목구비와 세련된 분위기는 물론, 자연스럽게 연출한 웨이브 헤어스타일까지 눈길을 끌었다.특히 장원영은 민소매 톱과 카디건 등 다양한 스타일의 의상을 소화하며 남다른 패션 감각을 뽐냈다. 사랑스러운 콘셉트부터 도회적인 무드까지 자연스럽게 넘나드는 모습이 보는 이들의 감탄을 자아낸다.한편 장원영은 2021년 데뷔한 아이브의 멤버로 활동하며 ‘ELEVEN’, ‘LOVE DIVE’, ‘I AM’ 등 다수의 히트곡을 탄생시켰다. 음악 활동뿐만 아니라 예능, 패션, 광고, 시상식 진행 등 다양한 분야에서 활약하며 독보적인 존재감을 이어가고 있다.온라인뉴스부