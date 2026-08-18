‘이상순♥’ 이효리, 결혼 전 동거 경험 고백 “2년 같이 살았다”

세줄 요약 이효리, 이상순과 결혼 전 2년 동거 고백

집착 심한 커플 사연에 서장훈 일침

경험 바탕으로 현실적 연애 조언 전함

이미지 확대 가수 이효리가 이상순과 결혼 전 동거를 했다고 밝혔다. JTBC 제공

이미지 확대 ‘연애전쟁’ 출연진. JTBC 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 이효리가 이상순과 결혼 전 동거를 했다고 밝혔다.18일 오후 8시 50분 방송되는 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 9화에는 남자친구의 집착으로 갈등을 빚고 있는 커플의 사연이 공개된다.남친은 여친의 네일숍 손님까지 통제했고, 여친에게 “남자 손님은 받지 말라”고 요구했다.연락이 닿지 않을 때는 부재중 전화 150통과 수백 통의 문자를 쏟아부었다.동거 중인 집 안에서도 여친의 위치를 수시로 체크하고 한시도 떨어져 있지 못하는 남친의 24시간 분리불안 증세에 서장훈은 “집착도 병”이라고 일침했다.이효리도 “본인을 위해 병원에 가봐야 한다”고 조언했다.남친의 집착과 의심은 스튜디오에서도 이어졌다. 서장훈과 특별 외교관 최다니엘에게 경계의 눈초리를 보내기도 했다.주기적으로 네일숍을 다니고 있는 서장훈이 “네일숍 위치가 어디냐”고 여친에게 묻자 남친은 순간 언짢은 표정을 지은 후 “두 분도 제 여자친구가 예쁘다고 생각할 것 같다”라며 질투심을 보였다.남친의 질투에 서장훈은 “여자친구분께 아무런 감정이 없다”라고 다급하게 자신의 결백을 고백하는 모습을 보였다.이효리는 동거 중인 집착 커플에 경험에 비춘 조언을 했다. “상순 오빠와 2년 정도 동거 후 결혼했다”고 깜짝 고백한 이효리는 24시간 함께하며 갈등을 겪고 있는 집착 커플에 딱 맞는 조언을 건넸다.특히 친구들과 음주를 즐기는 미모의 여친에게 어떻게 하면 남친의 불안을 잠재울 수 있는지 맞춤 솔루션을 전해 여친의 고개를 끄덕이게 만들었다는 후문이다.한편 이효리와 이상순은 2011년 열애를 인정하고 2013년 결혼했다.온라인뉴스부