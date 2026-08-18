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김숙, 라미란 먹을 때 ‘이 행동’ 지적…“너무 추접스럽더라”

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강경민 기자
수정 2026-08-18 11:11
입력 2026-08-18 11:11
세줄 요약
  • 제주 즉흥 여행과 별 관측 계획
  • 카페·흑돼지 맛집 투어와 먹방
  • 라미란 젓가락 습관에 김숙 지적
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사진=유튜브 ‘김숙티비’ 캡처
사진=유튜브 ‘김숙티비’ 캡처


개그우먼 김숙이 절친한 배우 라미란의 식습관을 유쾌하게 저격했다.

지난 17일 인기 유튜브 채널 ‘김숙티비’에는 ‘제주 별 5점짜리 맛집 투어하고 별 보러 가자(ft. 라미란)’라는 제목의 생생한 여행 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속에서 김숙은 최근 팬에게 고가의 천체망원경을 선물 받은 것을 계기로 별을 관측하기 위해 라미란과 함께 제주도로 즉흥 여행을 떠났다.

두 사람은 제주도의 아늑한 한 카페에 나란히 앉아 케이크를 맛보며 본격적인 먹방을 시작했다. 화기애애하게 대화를 이어가던 중 김숙은 라미란을 향해 “젓가락 빨지 마라. 땡땡이들(구독자 명)이 뭐라 하더라. 너 젓가락 빤다고”며 팬들의 피드백을 전했다.

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사진=유튜브 ‘김숙티비’ 캡처
사진=유튜브 ‘김숙티비’ 캡처


김숙의 식습관 지적에 라미란은 “너무 추접스럽더라”며 자신의 평소 식습관을 쿨하게 인정해 현장을 웃음바다로 만들었다.

카페에서의 유쾌한 시간을 뒤로하고 두 사람이 향한 다음 코스는 흑돼지 오마카세 전문점이었다. 본격적인 미식 파티가 시작되고 흑돼지 요리를 맛보던 중 라미란의 버릇이 어김없이 나왔다. 식사 도중 라미란이 무심코 습관적으로 또다시 젓가락을 입에 갖다 대자, 이를 매섭게 포착한 김숙은 “너 이거 하지 말라고. 애들이 많이 실망했다”며 지적을 이어갔다.

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사진=유튜브 ‘김숙티비’ 캡처
사진=유튜브 ‘김숙티비’ 캡처


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사진=유튜브 ‘김숙티비’ 캡처
사진=유튜브 ‘김숙티비’ 캡처


김숙의 거듭된 지적에 라미란은 “왜 이렇게 나 무안을 주냐”며 민망한 미소를 지어 보였다. 그러면서 “그거 안 했다. 그냥 옆에 묻은 거 살짝 뗀 것”이라고 말하자 이내 김숙은 “이 정도는 봐주는 걸로 하자”고 말하며 상황을 마무리했다.

한편 김숙과 라미란은 연예계 대표 절친으로 꼽힌다. 동갑내기인 두 사람은 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘언니들의 슬램덩크’에 함께 출연하며 인연을 맺은 뒤 꾸준히 우정을 이어 오고 있다. 최근에는 김숙의 생일을 맞아 라미란이 직접 끓여 준 미역국을 인증하며 변함없는 친분을 드러내기도 했다.

강경민 기자
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