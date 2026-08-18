열흘 전까지 행사 참석했는데…‘44세’ 타일러, 숨진 채 발견

자택 욕실서 발견…경찰 “범죄 혐의점 없어”

부검·독성 검사 진행…확인까지 10~12주

‘더 챌린지’ 두 차례 우승…동료·제작진 추모

이미지 확대 타일러 덕워스 인스타그램

세줄 요약 44세 타일러 덕워스, 자택 욕실서 숨진 채 발견

사인 미확인, 부검·독성 검사로 원인 조사 중

열흘 전 행사 참석 사실 알려지며 충격 확산

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미국 리얼리티 프로그램 ‘더 챌린지’ 출연자로 이름을 알린 타일러 덕워스가 44세를 일기로 세상을 떠났다.덕워스의 모친 조니는 지난 13일(현지시간) 소셜미디어를 통해 “아들 타일러가 이번 주 초 세상을 떠났다”며 사망 소식을 전했다. 정확한 사인은 아직 밝혀지지 않았다.현지 매체 등에 따르면 덕워스는 지난 11일 미국 노스다코타주 자택 욕실에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 이웃 주민으로부터 아파트 천장에서 물이 새고 있다는 신고를 받고 오전 11시45분에 출동했다가 현장에서 덕워스를 발견한 것으로 전해졌다.당국은 부검과 독성 검사를 통해 정확한 사망 원인을 조사하고 있다. 검사 결과가 나오기까지 약 10~12주가 걸릴 것으로 예상된다. 현재까지 타살 등 범죄 혐의점은 발견되지 않은 것으로 알려졌다.덕워스가 사망하기 불과 열흘여 전까지 행사에 참석하는 등 공개 활동을 이어온 것으로 알려지면서 동료와 팬들의 충격도 커지고 있다.동료 출연자 폴리 칼라피오레는 고인과 함께 찍은 사진을 공개하며 “인생은 정말 예측할 수 없다. 부디 편히 잠들길 바란다”고 애도했다. 스콧 예거 역시 최근 행사에서 덕워스와 함께했다며 주변 사람들을 웃게 만들던 그의 밝은 모습을 추억했다.덕워스는 2006년 MTV 리얼리티 프로그램 ‘더 리얼 월드: 키 웨스트’로 방송 활동을 시작했다. 이후 ‘더 챌린지’ 시리즈의 여러 시즌에 출연해 뛰어난 수영 실력과 승부욕을 선보였으며 두 차례 우승을 차지했다.갑작스러운 비보가 전해지자 ‘더 챌린지’ 제작진과 동료 출연자들도 고인을 추모하고 있다.온라인뉴스부