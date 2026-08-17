‘변호사♥’ 걸그룹 출신 결혼식…“축가 부르는 신부 어떤데” [SNS★샷]

세줄 요약 구구단 출신 소이, 비연예인 변호사와 결혼식

신부가 직접 축가 열창, 아이돌 출신 면모

SNS로 하객 감사 인사, 프러포즈도 화제

이미지 확대 사진=소이 인스타그램 캡처

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걸그룹 ‘구구단’ 출신 소이(본명 장소진)가 결혼식을 올린 가운데 직접 축가를 불러 걸그룹의 면모를 뽐내 화제다.소이는 지난 16일 서울 모처에서 가족과 친지, 가까운 지인들의 따뜻한 축복 속에 비연예인 변호사 남성과 결혼식을 올렸다. 이날 본식을 앞두고 소이는 자신의 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 “날씨가 너무 더울까 봐 내심 걱정했는데 다행히 생각보다 시원해서 정말 다행이에요. 한 분 한 분 직접 챙겨 드리지 못해 아쉽고 오늘 이 자리에 함께해 주시는 것만으로도 너무나 감사한 마음이에요. 우리 이따 웃으면서 즐겁고 행복한 시간 보내요. 조금 있다가 뵐게요”라며 설레는 결혼 소감을 직접 전했다.이날 예식의 하이라이트는 단연 신부 소이가 직접 부른 축가 무대였다. 결혼식 현장이 담긴 생생한 영상 속에서 소이는 순백의 아름다운 웨딩드레스를 입은 채 마이크를 들고 환한 미소를 지으며 노래를 열창하고 있다. 과거 아이돌 걸그룹 출신다운 여유로운 무대 매너를 뽐내며 자신의 하나뿐인 결혼식을 더욱 빛나게 만들었다.앞서 소이는 캐나다 여행 도중 연인에게 받은 감동적인 프러포즈 순간을 공개해 부러움을 산 바 있다. 당시 공개된 사진에는 ‘소진아 나랑 결혼해 줄래’라고 적힌 로맨틱한 현수막 아래서 행복한 미소를 짓고 있는 소이의 모습이 담겼다.한편 소이는 지난 6월 팬들과 대중을 향해 직접 자필 편지와 메시지를 통해 결혼 소식을 알린 바 있다. 당시 그는 “제 삶을 더욱 의미 있고 따뜻하게 만들어 준 소중한 사람과 평생을 함께할 약속을 하게 됐다”고 결혼 소식을 전했다.강경민 기자