연예 스타요즘 [포토] 공승연, 완벽한 가을 여인 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/08/12/20260812801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-08-12 10:24 입력 2026-08-12 10:24 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 9 이미지 확대 배우 공승연이 12일 오전 서울 강남구 신세계백화점 강남점에서 열린 토즈 ‘아우툰노 이탈리아노’ 팝업 스토어를 방문해 인사를 하고 있다. 2026.8.12.뉴스1 이미지 확대 배우 공승연이 12일 오전 서울 강남구 신세계백화점 강남점에서 열린 토즈 ‘아우툰노 이탈리아노’ 팝업 스토어를 방문해 인사를 하고 있다. 2026.8.12.뉴스1 이미지 확대 배우 공승연이 12일 오전 서울 강남구 신세계백화점 강남점에서 열린 토즈 ‘아우툰노 이탈리아노’ 팝업 스토어를 방문해 인사를 하고 있다. 2026.8.12.뉴스1 이미지 확대 배우 공승연이 12일 오전 서울 강남구 신세계백화점 강남점에서 열린 토즈 ‘아우툰노 이탈리아노’ 팝업 스토어를 방문해 인사를 하고 있다. 2026.8.12.뉴스1 이미지 확대 배우 공승연이 12일 오전 서울 강남구 신세계백화점 강남점에서 열린 토즈 ‘아우툰노 이탈리아노’ 팝업 스토어를 방문해 인사를 하고 있다. 2026.8.12.뉴스1 이미지 확대 배우 공승연이 12일 오전 서울 강남구 신세계백화점 강남점에서 열린 토즈 ‘아우툰노 이탈리아노’ 팝업 스토어를 방문하고 있다. 2026.8.12.뉴스1 이미지 확대 배우 공승연이 12일 오전 서울 강남구 신세계백화점 강남점에서 열린 토즈 ‘아우툰노 이탈리아노’ 팝업 스토어를 방문하고 있다. 2026.8.12.뉴스1 이미지 확대 배우 공승연이 12일 오전 서울 강남구 신세계백화점 강남점에서 열린 토즈 ‘아우툰노 이탈리아노’ 팝업 스토어를 방문하고 있다. 2026.8.12.뉴스1 이미지 확대 배우 공승연이 12일 오전 서울 강남구 신세계백화점 강남점에서 열린 토즈 ‘아우툰노 이탈리아노’ 팝업 스토어를 방문하고 있다. 2026.8.12.뉴스1 배우 공승연이 12일 오전 서울 강남구 신세계백화점 강남점에서 열린 토즈 ‘아우툰노 이탈리아노’ 팝업 스토어를 방문해 인사를 하고 있다.뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 공승연이 방문한 팝업 스토어의 브랜드는? 토즈 신세계