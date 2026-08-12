[포토] 공승연, 완벽한 가을 여인

1 / 9 이미지 확대 배우 공승연이 12일 오전 서울 강남구 신세계백화점 강남점에서 열린 토즈 ‘아우툰노 이탈리아노’ 팝업 스토어를 방문해 인사를 하고 있다. 2026.8.12.

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이미지 확대 배우 공승연이 12일 오전 서울 강남구 신세계백화점 강남점에서 열린 토즈 ‘아우툰노 이탈리아노’ 팝업 스토어를 방문해 인사를 하고 있다. 2026.8.12.

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배우 공승연이 12일 오전 서울 강남구 신세계백화점 강남점에서 열린 토즈 ‘아우툰노 이탈리아노’ 팝업 스토어를 방문해 인사를 하고 있다.뉴스1