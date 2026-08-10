홍석천 “삼촌 돈 많은 거 알지?”…입양 전 ‘재산 상속’ 언급

세줄 요약 조카 법적 입양 배경 공개

재산 상속 언급한 설득 일화

가족애와 책임감 강조

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방송인 홍석천이 조카들을 법적 자녀로 입양하게 된 비하인드 스토리를 공개했다.홍석천은 지난 9일 공개된 유튜브 채널 ‘피식대학’의 ‘피식쇼’에 출연해 입양 전 일화를 전하며 가족을 향한 애정과 책임감에 대해 털어놨다.이날 방송에서 홍석천은 과거 이혼한 친누나의 아들과 딸을 자신의 호적에 올려 법적 자녀로 입양하게 된 결정적인 계기를 밝혔다. 그는 “아이들에게 든든한 아빠가 필요하다고 생각했다”며 “비록 내가 친아빠는 아니지만 그 누구보다 좋은 아빠가 돼 줄 수 있다고 믿었다”고 말했다.특히 그는 과거 아이들을 입양하기 전 설득 과정에서 건넸던 현실적이면서도 유쾌한 멘트가 눈길을 끌었다.홍석천은 “너희들 삼촌이 돈 많은 거 알고 있지”라며 “좋은 아파트에 차, 내가 죽으면 다 너희들 것이다‘라고 했다”며 “농담이었지만 아이들이 행복해했다”고 전했다.실제로 홍석천은 과거 다른 방송 프로그램에서도 조카들을 입양하기 앞서 진지하게 나눴던 대화를 공개한 바 있다. 그는 “삼촌이 혹시라도 불의의 교통사고로 세상을 떠나게 되었을 때, 입양 절차를 밟아 두지 않으면 재산이 엉뚱한 곳으로 넘어갈 수 있다”며 “하지만 법적 입양을 통하면 이 모든 권리가 확실하게 너희들에게 상속된다”고 설명했다.이처럼 홍석천이 조카들을 조용히 품에 안은 배경에는 가족애가 자리하고 있었다. 그는 “누나가 새로운 인생과 사랑을 시작하는 과정에서 아이들이 혹시라도 걸림돌이나 부담이 되기를 원치 않았다”며 “아이들이 세상의 편견 속에서 소외되거나 마음의 상처를 입는 상황을 결코 만들고 싶지 않았다”고 밝혔다. 그는 “운동회나 졸업식에도 일부러 가지 못했다. 혹시 아이들이 놀림을 받을까 봐 걱정됐다”고 고백했다.이어 이렇게 애지중지 키운 첫째 딸의 결혼 소식도 함께 전했다. 첫째 딸은 내년 1월 결혼식을 올릴 예정으로, 양가 상견례까지 마친 것으로 알려졌다.강경민 기자