“사랑할게”…유아인, 男과 볼뽀뽀 근황 사진 ‘발칵’

세줄 요약 패션 브랜드 대표와 찍은 스티커 사진 공개

볼 뽀뽀 시도와 친근한 포즈로 화제

오랜 인연과 최근 근황 행보도 주목

이미지 확대 배우 유아인의 근황 사진이 눈길을 끌고 있다. SNS 캡처

이미지 확대 배우 유아인의 근황 사진이 눈길을 끌고 있다. SNS 캡처

이미지 확대 배우 유아인의 근황 사진이 눈길을 끌고 있다. SNS 캡처

이미지 확대 영화 ‘호프’ VIP 시사회서 포착된 유아인. 유튜브 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 유아인의 ‘남사친’과의 근황이 공개돼 시선을 집중시켰다.8일 온라인상에는 패션 브랜드 베아크(VEAK) 대표와 유아인이 함께 촬영한 스티커 사진이 공개됐다.사진에는 흰색 상의를 맞춰 입은 듯한 두 사람이 스티커 사진 부스 안에서 다양한 포즈를 취하는 모습이 담겼다.무엇보다 눈길을 끄는 것은 두 사람 사이의 거리였다. 유아인과 대표는 몸을 밀착하고 서로 얼굴을 맞댄 채 장난스러운 표정을 짓고 있다. 볼 뽀뽀를 시도하는 모습도 포착됐다.사진에는 오랜 친구 사이에서나 볼 법한 자연스럽고 편안한 분위기가 고스란히 담겼다.특히 흑백으로 인화된 사진에는 “우리 행님 사랑할게”라는 문구까지 새겨져 있어 눈길을 끌었다. 두 사람이 평소 각별한 친분을 이어오고 있음을 짐작하게 했다.베아크와 유아인의 인연은 오래전부터 이어져 온 것으로 알려졌다. 유아인은 과거 베아크의 화보에 직접 등장하는가 하면 자신의 SNS를 통해 브랜드를 소개하는 등 오랜 기간 각별한 인연을 이어왔다.한편 유아인은 마약류 투약 혐의로 기소돼 대법원에서 징역 1년에 집행유예 2년, 벌금 200만원을 선고한 원심이 확정됐다.유아인은 최근 지인들과 함께하는 모습이나 공개 행사 참석을 통해 조금씩 근황을 드러내고 있다.지난달에는 나홍진 감독의 신작 영화 ‘호프’ VIP 시사회장을 찾기도 했다.온라인뉴스부