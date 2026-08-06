임영웅, 이강인과 축구 훈련…‘시그니처 포즈’도 함께 [SNS★샷]

세줄 요약 이강인과 축구 훈련 사진 공개

아우파 아틀레티로 응원과 애정 표출

건행 포즈로 밝은 분위기 연출

이미지 확대 사진=임영웅 인스타그램 캡처

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가수 임영웅이 세계적인 축구 선수 이강인과 함께 훈훈한 만남을 인증했다.임영웅은 자신의 인스타그램에 “아우파 아틀레티(Aupa Atleti)”라는 짧지만 강렬한 응원의 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 임영웅이 최근 스페인 명문 구단으로 이적한 이강인을 비롯한 선수들과 함께 축구 훈련을 한 모습이 담겼다.이날 그가 남긴 ‘아우파 아틀레티’는 스페인 프로축구 프리메라리가의 명문 구단인 아틀레티코 마드리드의 대표적인 응원 구호다. 이강인이 입단한 구단의 응원 구호를 더해 임영웅은 이강인에 대한 남다른 애정을 드러냈다.앞서 이강인은 지난달 프랑스 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 전격 이적했다. 구단과의 계약 기간은 오는 2031년 6월 30일까지로 장기 계약을 체결하며 큰 기대를 모으고 있다.또한 이날 사진에서 임영웅은 자신의 트레이드마크인 시그니처 포즈인 ‘건행(건강하고 행복하세요)’ 포즈를 선수들과 함께 취해 보이며 밝은 에너지를 발산했다.가요계 대표 ‘축구 덕후’로 잘 알려진 임영웅은 평소에도 축구를 향한 애정을 꾸준히 드러내 왔다. 그는 아마추어 축구팀인 ‘리턴즈FC’의 구단주 겸 선수로 활동하고 있다.한편, 이강인이 속한 아틀레티코 마드리드는 프리시즌 투어인 ‘2026 쿠팡플레이 시리즈’ 참가를 위해 한국을 방문했다. 아틀레티코 마드리드는 오는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 친선 경기를 치를 예정이다.강경민 기자