임상아 딸, 어릴 땐 ‘걸그룹 비주얼’이더니…‘분위기 여신’으로 폭풍성장

세줄 요약 임상아, 뉴욕서 딸 올리비아와 일상 공개

한국행 앞두고 둘만의 산책과 사진 공유

어린 시절 화제 딸, 성숙한 분위기 여신

이미지 확대 사진=KBS2 ‘수미산장’, 임상아 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=KBS2 ‘수미산장’ 캡처

이미지 확대 사진=임상아 인스타그램 캡처

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가수 출신이자 뉴욕에서 활약 중인 패션 디자이너 임상아가 어느새 훌쩍 자란 딸 올리비아와 함께한 다정한 일상을 공개했다.임상아는 지난 4일 자신의 인스타그램에 “우리 둘만의 시간. 한국에 가기 전, 그리고 몇 번의 아침 산책”이라는 글과 함께 딸 올리비아와 함께 촬영한 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속에는 모녀가 함께 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 특히 딸의 이국적인 외모와 폭풍 성장한 모습이 눈길을 끈다.앞서 올리비아는 어린 시절 엄마 임상아와 함께 방송 프로그램에 출연했을 당시부터 인형 같은 외모로 화제를 모았다. 당시 귀엽고 또렷한 이목구비로 ‘걸그룹 비주얼’이라는 반응을 얻었던 그는, 최근 공개된 사진에서는 한층 성숙해진 모습으로 시선을 사로잡았다. 크고 깊은 눈매와 오똑한 콧날, 긴 흑발이 어우러져 우아하면서도 신비로운 분위기를 자아냈으며, 어린 시절의 사랑스러운 매력에 성숙한 분위기까지 더해져 ‘분위기 여신’이라는 말이 어울리는 비주얼을 완성했다.한편 임상아는 1996년 데뷔곡 ‘뮤지컬’로 큰 사랑을 받았다. 하지만 1998년 연예계 활동을 뒤로하고 미국 뉴욕으로 건너가 패션 디자이너로 과감한 도전에 나섰다. 이후 2001년 미국인 음반 프로듀서 제이미 프롭과 결혼해 딸 올리비아를 품에 안았지만, 약 10년간의 결혼 생활 끝에 이혼했다. 현재는 뉴욕에서 패션 디자이너이자 사업가로 활동하며 딸과 함께 일상을 공유하고 있다.임상아는 딸과 함께 한국행을 앞두고 있는 것으로 알려졌다.강경민 기자