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오은영 맞아? 날씬해진 모습…고소영도 ‘감탄’

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수정 2026-08-05 09:04
입력 2026-08-05 09:04
세줄 요약
  • 고소영, 유튜브로 주류 행사 현장 공개
  • 오은영 박사, 날씬한 모습으로 등장
  • 서로 칭찬하며 반가운 재회 분위기
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배우 고소영과 만난 정신건강의학과 전문의 오은영 박사. 자료 : 고소영 유튜브
배우 고소영과 만난 정신건강의학과 전문의 오은영 박사. 자료 : 고소영 유튜브


정신건강의학과 전문의 오은영 박사가 몰라보게 날씬한 모습으로 등장해 배우 고소영의 감탄을 자아냈다.

고소영은 지난 4일 자신의 유튜브 채널에 ‘이 멤버가 한 자리에? 고소영과 함께하는 연예인 파티 현장’이라는 제목의 영상을 공개했다.

고소영은 영상을 통해 지인이 마련한 주류 브랜드 행사에 참석해 다양한 연예계 인사들과 만난 모습을 담았다.

눈길을 끈 건 오은영 박사와의 만남이었다. 두 사람은 MBN 예능 프로그램 ‘오은영 스테이’를 통해 인연을 맺은 바 있다.

오은영과 만나 반갑게 포옹을 나눈 고소영은 “엄청 날씬하다”며 감탄했다. 검은색 원피스를 입은 오은영은 눈에 띄게 달라진 모습으로 환한 미소를 지었다.

오은영은 고소영을 향해 “머리를 자르니까 더 예쁘다”고 말하며 화답했고, 고소영은 남편 장동건을 오은영에게 소개하며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

온라인뉴스부
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