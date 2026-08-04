서동주, 동생과 연 끊었다…“남은 가족은 엄마뿐”

세줄 요약 동생과 연락 끊긴 사연 공개

남은 가족은 어머니뿐이라 고백

모녀 관계의 깊은 의미 강조

이미지 확대 사진=서동주 유튜브·인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=서동주, 서정희 인스타그램 캡처

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방송인 서동주가 어머니 서정희와의 각별하고도 깊은 모녀 관계를 고백했다.서동주는 최근 개인 채널에 “모녀 관계는 그 어떤 관계보다도 어렵고 심오한 관계인 것 같다”며 진솔한 마음을 밝혔다.서동주는 “아버지는 돌아가셨고, 동생과도 연락을 하지 않는 저에게 이제 남은 가족은 엄마 한 사람뿐”이라며 “요즘 들어 더 의지하게 되고, 점점 더 뗄 수 없는 관계라는 생각이 든다”고 말했다. 이어 그는 “모녀 관계의 완성은 엄마가 나를 딸이기 전에 한 명의 여성으로 바라봐 주고, 나 또한 엄마를 엄마이기 전에 한 명의 여성으로 이해하게 되는 순간이 아닐까 싶다”며 “그제야 서로에게 기대했던 것들을 조금 내려놓고 있는 그대로의 서로를 사랑할 수 있게 되는 것 같다”고 덧붙였다.해당 내용을 접한 한 누리꾼이 “동생과는 왜 연락하지 않느냐”고 조심스럽게 묻자, 서동주는 “아버지 돌아가시고 여러 일이 닥치면서 스트레스가 쌓였을 때 대화하다가 뭔가 툭 끊어졌다”며 두 사람 사이의 소통이 단절되게 된 배경을 답했다.한편, 서동주는 방송인 고(故) 서세원과 서정희 사이에서 태어난 딸이다. 서세원과 서정희는 2015년 서세원의 폭행 혐의로 이혼했다. 이후 2023년 서세원은 캄보디아 프놈펜의 한인병원에서 정맥주사(링거)를 투여받던 중 심정지 상태에 빠져 사망했다.서동주는 미국 명문 대학인 샌프란시스코 대학교 로스쿨을 졸업한 뒤 현지 변호사 자격증을 취득해 법조인으로 활동했다. 지난 2020년 한국으로 귀국한 이후에는 방송인으로서 활발한 활동을 병행하고 있다. 지난해 6월에는 4살 연하의 비연예인 남성과 재혼 소식을 전하기도 했다.서동주의 남동생 서종우(개명 전 이름 서동천)는 예명 미로로 2007년 ‘미로밴드’로 데뷔해 활동했다. 일본 와세다대학교에서 수학한 그는 동갑내기 동창생과 2013년 결혼했다. 이후 2022년에 어머니인 서정희 ”알라바마 대학교에서 임상심리학 박사인 아들“이라는 글과 함께 사진을 공개하며 근황을 전한 바 있다.강경민 기자