데뷔 앞둔 트와이스 ‘지효 친동생’ 사진 공개…언니 빼닮은 미모

세줄 요약 지효 친동생 서연, 튜이드 멤버로 공개

7인조 전원 10대, 다국적 구성 강조

첫 미니앨범 24일 발매 예정

이미지 확대 사진=지효, 튜이드 인스타그램 캡처

이미지 확대 튜이드 인스타그램 캡처

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그룹 ‘트와이스’의 리더 지효의 친동생인 서연이 신인 아이돌로 가요계에 데뷔를 앞두고 있다.하이브 신규 레이블 ABD 측은 지난 3일 ABD 신인 걸그룹 ‘튜이드(TUIDE)’ 공식 소셜미디어(SNS) 계정을 통해 멤버들을 대중에게 처음으로 소개하는 ‘인트로덕션(Introductions)’ 프로필 사진을 전격 공개했다.공개된 공식 사진에는 튜이드의 멤버 서연을 비롯해 서희, 엘레나, 지아, 사키, 세아, 이하늬까지 총 7명의 모습이 담겼다. ABD 측은 공식 입장을 통해 “한국, 미국, 영국, 일본 등 다양한 문화적 배경을 지닌 일곱 멤버는 튜이드만의 독보적인 팀 컬러를 완성한다”고 설명했다. 이어 “2006년생부터 2011년생까지 전원 10대로 구성된 이들은 각자의 뚜렷한 개성과 다국적 시너지를 바탕으로 글로벌 음악 팬들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정”이라고 밝혔다.이 가운데 화제를 모은 것은 그룹 ‘트와이스’ 지효의 동생 서연의 합류였다. 서연은 지난 2015년 JYP엔터테인먼트 소속의 걸그룹 트와이스로 데뷔해 K팝을 대표하는 글로벌 톱스타로 성장한 지효의 막냇동생이다. 2008년생으로 알려진 서연은 데뷔 전부터 친언니 지효 못지않은 우월한 미모로 시선을 사로잡았다.서연의 가요계 데뷔로 지효의 자매들은 모두 연예계에 몸담게 됐다. 서연에 앞서 지효의 또 다른 동생인 이하음(본명 박지영) 역시 모델 겸 배우로 먼저 연예계에 데뷔해 활동을 이어 가고 있다.한편, 서연이 소속된 신인 걸그룹 튜이드는 오는 24일 오후 6시 첫 번째 미니 앨범 ‘튠 앤드 플레이(TUNE ＆ PLAY)’를 발매할 예정이다.강경민 기자