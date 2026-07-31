메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

[포토] 최준희, ‘엄마 절친’ 엄정화와 다정 투샷

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
수정 2026-07-31 09:32
입력 2026-07-31 09:32
이미지 확대
사진=최준희 SNS 캡처
사진=최준희 SNS 캡처


최준희는 지난 30일 SNS를 통해 영화 ‘오케이 마담2’ VIP 시사회 참석 인증샷을 공개했다. 사진 속 최준희는 엄정화와 어깨동무를 하고, 최화정에게 다정하게 기대는 등 친모녀 같은 편안한 분위기를 자아냈다.

이미지 확대
사진=최준희 SNS 캡처
사진=최준희 SNS 캡처


그는 “오케이 엄마담”, “화정사마” 등의 애교 섞인 문구를 남겼고, 엄정화 역시 이를 공유하며 “이쁜 준희! 와줘서 고마워!”라고 화답해 훈훈함을 더했다. 엄정화와 최화정은 생전 최진실과 절친한 사이로, 지난 5월 최준희의 결혼식에도 참석해 자리를 빛낸 바 있다.

이미지 확대
사진=최준희 SNS 캡처
사진=최준희 SNS 캡처




한편, 고 최진실과 조성민의 딸인 최준희는 현재 인플루언서 겸 모델로 활동 중이다. 엄정화가 출연하는 코믹 액션 블록버스터 영화 ‘오케이 마담2’는 오는 8월 12일 개봉한다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
최준희가 참석한 행사는 무엇인가요?
에디터 추천 인기 기사
방송
1 / 5
스타요즘
1 / 5
해외연예
1 / 5
나우뉴스 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기