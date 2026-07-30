남자들과 ‘♥하트’ 이모티콘까지…송혜교, 달달한 근황 전해졌다

세줄 요약 남자 지인들과 찍은 사진 공개

무채색 패션과 자연스러운 미소

넷플릭스 새 드라마 촬영 마무리

이미지 확대 배우 송혜교(왼쪽)가 남자 지인들과 함께 찍은 사진을 공개했다. 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=송혜교 인스타그램 캡처

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배우 송혜교가 남자 지인들과 함께 찍은 사진을 공개했다.송혜교는 지난 29일 소셜미디어(SNS)에 별다른 말 없이 사진 1장을 공유했다.사진 속 송혜교는 남자 지인들과 다정한 모습을 보였다.송혜교는 검은색 긴팔 티셔츠에 회색 캡모자를 매치해 무채색 패션을 선보였다.그는 화장기 없는 자연스러운 얼굴로 환하게 미소 지으며 한 손으로 턱을 받친 포즈를 취했다.송혜교는 차기작인 22부작 넷플릭스 드라마 ‘천천히 강렬하게’ 촬영을 마쳤다.이 작품엔 배우 공유·차승원·이하늬·설현 등이 출연하며 올해 공개될 예정이다.온라인뉴스부