황재균 맞아? 장발에 몰라보게 야윈 근황에 “추노!” 반응

세줄 요약 장발과 야윈 모습으로 근황 공개

티빙 영상서 ‘추노’ 농담으로 화제

머리 계속 기르겠다는 의사 밝혀

이미지 확대 황재균. 티빙스포츠 인스타그램

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전 야구선수 황재균이 장발과 한층 야윈 모습으로 눈길을 끌었다.지난 28일 티빙 스포츠 공식 인스타그램에는 “티빙에 나타난 추노”라는 글과 함께 황재균의 모습이 담긴 짧은 영상이 공개됐다.영상에서 황재균은 긴 머리를 질끈 묶고 등장했다. 이를 본 정근우가 “완전 장혁 형님인데?”라고 말하자 황재균은 드라마 ‘추노’를 연상하듯 “추노!”라고 받아쳤다. 이어 “누군가 한 명 때려잡으러 가야 한다”며 너스레를 떨었다.머리를 어디까지 기를 것이냐는 질문에는 “머리가 묶일 때까지 기르고 있다”며 “머리 자르라는 댓글이 안 나올 때까지 기를 것이다. 그런 댓글이 하나라도 나오면 계속 기르겠다”고 답했다.장발뿐 아니라 이전보다 눈에 띄게 야윈 얼굴도 관심을 모았다. 네티즌은 “황재균인지 댓글을 보고 알았다” “살이 너무 많이 빠진 것 같다” “어디 아픈 건 아니냐” “살집이 있는 모습이 더 낫다” 등의 반응을 보였다.황재균은 2022년 그룹 티아라 출신 지연과 결혼했으나 2024년 이혼했다. 지난해 현역에서 은퇴한 뒤 SM C＆C와 전속계약을 맺고 방송인으로 활동하고 있다.온라인뉴스부