제니, 카이와 즐거운 한때…다정한 케미에 ‘설렘지수’ 상승 [SNS★샷]

세줄 요약 제니, 나 카이와 스페인서 다정한 영상 공개

해변·카페 테라스서 연인 같은 케미 연출

신곡 ‘레스 댄 어 러버’ 배경음악으로 화제

이미지 확대 사진=제니 인스타그램 캡처

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그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 제니가 대만 출신 모델 나 카이(Nah Kai)와 함께 연인을 연상케 하는 다정한 분위기로 글로벌 팬들의 마음을 설레게 하고 있다.제니는 지난 28일 자신의 인스타그램에 노란색 하트 이모티콘과 함께 스페인 현지에서 여유로운 한때를 즐기는 모습이 담긴 영상을 게재했다.공개된 영상 속 두 사람은 마치 실제 연인과 같은 자연스럽고 다정한 케미스트리를 뽐냈다. 탁 트인 스페인 해변가를 배경으로 모델 카이가 제니의 머리카락을 다정하게 쓰다듬으며 사랑스러운 눈빛으로 바라보는가 하면, 아늑한 분위기의 카페 테라스에 나란히 앉아 음식을 앞에 두고 장난을 치는 등 커플의 일상을 담은 모습이다.공개된 게시물 속 배경 음악으로는 최근 발매된 제니의 신곡 ‘레스 댄 어 러버’(Less than a Lover)‘가 흘러나와 이목을 집중시켰다.이들의 비주얼 조합과 자연스러운 스킨십은 곡이 가진 감성을 극대화하며 보는 이들의 연애 세포를 자극했다.앞서 제니는 지난 24일 각종 음원 사이트를 통해 새로운 솔로 음원 ‘레스 댄 어 러버(Less than a Lover)’를 전격 공개했다.이번 곡의 프로모션 및 뮤직비디오에는 2002년생 대만 출신 모델 나 카이가 참여해 제니와 호흡을 맞췄다.강경민 기자