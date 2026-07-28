문천식, 신동엽 아내 짝사랑 고백…“장만옥 닮은 미모에 반해”

세줄 요약 문천식, 선혜윤 PD 과거 짝사랑 고백

정선희, 선 PD 내조와 성품 극찬

신동엽, 아내 미모와 인연 회상

이미지 확대 사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’, ‘형수는 케이윌’(작은 사진) 캡처

이미지 확대 사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’

이미지 확대 사진=유튜브 ‘짠한형 신동엽’

이미지 확대 사진=신동엽 SNS 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방송인 문천식이 개그맨 신동엽의 아내인 선혜윤 PD를 과거에 짝사랑했던 사실을 깜짝 고백했다.지난 27일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 개그우먼 정선희와 방송인 문천식이 게스트로 출연했다.화기애애한 분위기 속에서 대화가 이어지던 중 정선희는 신동엽의 아내이자 MBC 예능 프로그램 연출자인 선혜윤 PD를 언급했다. 정선희는 대화 도중 “내가 봤을 때는 그분이 진짜 엄청나게 대단한 분이라고 생각한다”며 “진짜 사랑을 넘어서는 약간 인류애적인 어떤 그릇이 큰 여인이라 난 이런 생각이 든다“고 선 PD의 남다른 내조와 성품을 칭찬했다.이 말을 들은 문천식은 과거를 회상하며 “사실은 선혜윤 PD를 짝사랑했다“며 ”MBC PD 중에 제일 예쁜 분이었다”고 과거의 호감을 밝혔다. 이에 정선희는 맞장구치며 “유명했다. 장만옥 닮았다”며 선 PD의 미모를 극찬하자 신동엽은 “그 당시에 MBC 여자 피디가 몇 명이 안 돼”라며 쑥스러운 듯 웃음을 지어 보였다.이어 신동엽은 “그때 코미디 프로그램 했었지 않냐”며 문천식과 선 PD의 과거 인연을 짚었다.이에 문천식은 “(선혜윤 PD가) 조연출이었고 저는 신인이었다”며 당시 방송국 현장에서 마주쳤던 상황을 설명했다.한편 신동엽 역시 과거 방송을 통해 아내의 미모에 대해 여러 차례 언급한 바 있다. 그는 한 방송에서 아내 선혜윤 PD와 결혼한 이유에 대해 “진짜 예뻐서 결혼했다. 배우 장만옥을 좋아했는데 아내에게 그런 분위기가 있었다. 내가 구애를 많이 했다”고 밝히기도 했다.두 사람은 지난 2006년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.강경민 기자