명예영국인, 과거 ‘핫걸 시절’ 사진 공개…“외국서 난리난 몸매”

세줄 요약 백진경, 10년 전 ‘핫걸 시절’ 사진 공개

미국 체류 시절 몸매 자신감 발언 재조명

과감한 스타일과 남편 첫 만남 사진 화제

이미지 확대 사진=백진경 인스타그램 캡처

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유튜버로 활동 중인 ‘명예 영국인’ 백진경이 10년 전 사진들을 전격 공개해 화제다.지난 27일 백진경은 자신의 인스타그램에 직접 과거 사진 여러 장을 게재하며 대중과 적극적인 소통에 나섰다.앞서 백진경은 인기 유튜브 채널 ‘침착맨’에 출연해 미국 체류 시절 일화를 털어놓으며 외모에 대한 자신감을 드러낸 바 있다. 당시 그는 “미국 사람들이 ‘커비(Curvy)’한 여자들을 좋아한다. 굴곡 있고 커브 있는 여자들을 좋아해서 가니까 난리 나더라”며 “제가 글래머 스타일이어서 공항에서부터 난리가 났다. 저를 쳐다보느라 교통 체증이 일어났다”고 발언해 온라인상에서 화제를 불러일으켰다.그의 과거 미국 시절 모습과 몸매가 재조명되자 백진경은 숨기지 않고 직접 10년 전의 증거 사진들을 공개하며 당시의 기억을 유쾌하게 되짚었다.그는 공개한 사진에 “백진경 핫걸 시절이 인기군요. 교통 체증 올 만해요?”라는 재치 있는 문구를 더했다. 또 다른 사진들에도 “인기 많았다니까”, “뽀샵 당연히 좀 했죠”, “허허허 10년 전”, “LA남: 헤이 걸 번호 좀 줄래? 하면 이 표정으로 쳐다봄(업신)”, “2016년에는 저 눈썹이 유행했습니다”, “이것도 무보정, 로한 처음 만난 다음 날 잔뜩 상기됨”, “우리 로한 연기 지망생 시절” 등의 유쾌한 멘트로 웃음을 자아냈다.사진 속에는 지금으로부터 10년 전인 2016년 당시 백진경의 모습이 고스란히 담겨 있다. 몸매가 드러나는 과감한 스타일의 원피스를 소화한 모습부터 당시 유행했던 눈썹이 진한 메이크업과 트렌디한 스타일링이 시선을 사로잡는다. 사진 중에는 현재의 남편인 로한과 처음 만났던 당시의 추억이 담긴 사진까지 공개돼 시선을 끌었다.강경민 기자