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[포토] ‘선명한 복근’ 빌리 션, 해변 뒤흔든 수영복 자태

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수정 2026-07-24 11:06
입력 2026-07-24 11:06
세줄 요약
  • 션, 제주 해변서 수영복 화보급 비주얼 공개
  • 어머니 촬영 사진에 팬들 찬사와 댓글 화제
  • 빌리, 워터밤 서울 2026 출연 예정
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걸그룹 빌리 멤버 션이 제주 해변에서 역대급 비주얼을 과시했다.

션은 최근 자신의 SNS를 통해 제주도에서 찍은 여러 장의 사진을 공개했다. 사진 속 션은 하얀색 수영복을 입고 해변을 배경으로 포즈를 취하고 있다. 선명한 복근과 군살 없는 몸매, 작은 얼굴에 꽉 찬 이목구비가 마치 전문 패션 화보를 연상케 한다.

특히 이번 레전드 샷은 션의 어머니가 직접 찍어준 것으로 알려져 눈길을 끌었다.

사진이 공개되자 팬들의 폭발적인 반응이 이어졌다. 이 가운데 멤버 문수아의 현실적인 반응이 웃음을 자아냈다. 문수아는 “아기야 이게 무슨 일이야 여며”라는 단속 댓글을 남기며 팬들에게 큰 유쾌함을 선사했다.



한편, 션이 속한 빌리는 오는 25일 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘워터밤 서울 2026’에 2년 연속 초청받아 출연한다. 최근 정규 1집 ‘the collective soul and unconscious: chapter two’의 더블 타이틀곡 ‘ZAP’과 ‘WORK’ 활동을 성황리에 마치며 입지를 다지고 있다.

온라인뉴스부
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