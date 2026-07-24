47세 서민정, 20년 전 ‘하이킥’ 모습 그대로…미국 거주 근황 [SNS★샷]

세줄 요약 뉴욕 거주 서민정, 인스타그램 근황 공개

하이킥 시절 그대로인 미모와 체형 화제

팬 응원과 생일 축하에 감사 인사 전함

이미지 확대 사진=서민정 인스타그램 캡처

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배우 서민정이 세월을 비껴간 듯한 방부제 미모를 과시하며 오랜만에 근황을 전했다.서민정은 최근 자신의 인스타그램에 “여러분~ 잘 지내시죠? 2026년 지나가는 여름 사진 남겨 봅니다”라는 안부 인사와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 그가 청순한 분위기의 하늘색 원피스를 착용한 채 야경을 배경으로 환한 미소를 짓고 있는 모습이 담겼다. 또 다른 사진을 통해서는 붉은색 플라워 패턴 원피스와 편안한 하늘색 스트라이프 셔츠 차림으로 포즈를 취하며 일상을 공유했다.사진 속 서민정은 20년 전 출연한 시트콤 ‘거침없이 하이킥’ 당시와 변함없는 외모와 체형으로 세월을 무색하게 했다.현재 미국 뉴욕에 거주하고 있는 그는 근황 사진과 함께 팬들을 향한 소회를 전했다. 그는 “1년이 왜 이리 금방 지나갈까요. 그만큼 나이만 먹는 것 같아요”라며 “이렇게 빠르게 지나가는 시간 동안 늘 기억해 주시고 찾아와 주셔서 너무너무 감사해요”라고 감사의 인사를 건넸다.더불어 지난 11일 생일을 맞은 자신을 잊지 않고 축하의 메시지와 정성이 담긴 그림 선물을 보내 준 팬들에게 거듭 고마움을 표해 훈훈함을 더했다.강경민 기자