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비♥김태희, 하와이 가족여행 포착…훌쩍 큰 두 딸 ‘깜짝’

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수정 2026-07-23 17:30
입력 2026-07-23 17:30
세줄 요약
  • 하와이 마트서 비·김태희 가족 포착
  • 공개되지 않은 두 딸 모습도 함께 화제
  • 편안한 차림의 부부, 여행 중 근황 전해짐
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가수 겸 배우 비(정지훈)와 배우 김태희 부부의 하와이 여행 목격담이 전해졌다. SNS 캡처
가수 겸 배우 비(정지훈)와 배우 김태희 부부의 하와이 여행 목격담이 전해졌다. SNS 캡처


가수 겸 배우 비(정지훈)와 배우 김태희 부부의 하와이 여행 목격담이 전해졌다.

22일 중국 소셜미디어(SNS)에는 “오빠 가족이 마트에 갔다”라는 글과 함께 비와 김태희 부부를 촬영한 사진이 게시됐다.

게시물에는 ‘2026년 7월 22일 하와이’라는 설명도 함께 적혀 있다.

공개된 사진 속 김태희는 베이지 톤 원피스에 캡모자를 쓰고 에코백을 매칭해 편안한 차림을 선보였다.

비는 어두운 패턴 셔츠와 보라색 반바지를 입고, 캡모자 위에 선글라스를 얹은 채 쇼핑카트를 밀고 있다.

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가수 겸 배우 비(정지훈)와 배우 김태희 부부의 하와이 여행 목격담이 전해졌다. SNS 캡처
가수 겸 배우 비(정지훈)와 배우 김태희 부부의 하와이 여행 목격담이 전해졌다. SNS 캡처


비, 김태희와 함께 있는 두 딸의 모습도 포착됐다.

특히 비와 김태희의 딸들은 앞서 언론을 통해 공개된 바 없어 더욱 눈길을 끌었다.

한편 1982년생인 비와 1980년생인 김태희는 2011년 광고 촬영장에서 인연을 맺었다.

비의 적극적인 구애 끝에 연인으로 발전한 두 사람은 2013년 공개 열애를 시작했고, 2017년 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.

온라인뉴스부
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