한혜진♥기성용 딸, ‘유튜버’ 활동 깜짝 근황…배우 김강우도 “구독 중”

세줄 요약 시온 양 유튜버 활동 근황 공개

김강우, 조카 채널 구독 사실 언급

기성용, 딸의 욕심과 센스에 웃음

이미지 확대 사진=한혜진 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=김강우 유튜브 캡처

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축구선수 기성용과 배우 한혜진의 딸 시온 양이 유튜버로 활동 중인 깜짝 근황이 공개됐다.지난 22일 배우 김강우의 공식 유튜브 채널에는 ‘기성용X김강우 결국 유퀴즈 진출! 방송에 안 나온 현장 비하인드 싹 다 풉니다’라는 제목의 영상이 업로드됐다.공개된 영상 속에서 기성용과 김강우는 최근 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블록’에 동반 출연한 현장의 비하인드 스토리를 전했다.본격적인 방송 녹화가 끝난 후 이어진 휴식 시간 중 동서지간인 두 사람 사이에 자연스럽게 가족과 자녀들에 대한 이야기가 오갔다. 김강우가 기성용을 향해 평소 유튜브 채널 개설과 운영을 적극적으로 권유해 왔다고 말하자 현장에 있던 제작진 역시 “시온이 유튜브도 너무 재밌다”라며 기성용의 딸의 유튜브 활동 근황을 공개했다.딸의 유튜브 활동에 대해 아버지 기성용은 “걔가 자꾸 욕심을 부린다”며 웃음기 어린 걱정을 내비쳤다. 이에 김강우는 “나도 유튜브 채널 구독했다”고 털어놓으며 조카의 채널을 구독하고 있음을 밝혔다.이어 기성용이 “저한테도 계속 삼촌들에게 이야기해달라고 하더라”며 “커서 뭐가 되려고”라고 부모로서의 현실적인 염려를 드러냈다. 그러자 김강우는 “요즘은 공부 잘하고 그런 것보다 그런 센스가 있는데 나중에 더 잘될 수 있는 거다. 모르는 것”이라며 조카를 응원했다.한편, 기성용은 지난 2013년 8살 연상의 배우 한혜진과 결혼했다. 이후 결혼 2년 만인 지난 2015년 딸 시온 양을 품에 안았다.김강우는 배우 한혜진의 언니인 한무영 씨와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.강경민 기자