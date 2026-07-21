연예 스타요즘 [포토] 트와이스 미사모, 공항에 뜬 ‘비주얼 여신들’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/07/21/20260721801001 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-21 15:05 입력 2026-07-21 15:05 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 11 이미지 확대 트와이스(TWICE) 미사모 미나(오른쪽부터)와 사나, 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 이미지 확대 트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 이미지 확대 트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 이미지 확대 트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 이미지 확대 트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 이미지 확대 트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 이미지 확대 트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 이미지 확대 트와이스(TWICE) 미나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 이미지 확대 트와이스(TWICE) 사나가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 이미지 확대 트와이스(TWICE) 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 이미지 확대 트와이스(TWICE) 미사모 미나(오른쪽부터)와 사나, 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 2026.7.21.뉴스1 트와이스(TWICE) 미사모 미나(오른쪽부터)와 사나, 모모가 해외 일정을 위해 21일 김포공항을 통해 일본으로 출국하기 전 인사를 하고 있다. 뉴스1 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 트와이스 미사모가 출국한 목적은? 해외 일정 개인 휴가