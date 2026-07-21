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한동안 안 보이더니…“돈 없어서 본업 복귀” 당당히 고백한 여배우

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강경민 기자
수정 2026-07-21 17:01
입력 2026-07-21 17:01
세줄 요약
  • 서유정, 유튜브서 경제 상황 솔직 고백
  • 활동 공백 길어지며 가진 돈 모두 소진
  • KBS 새 드라마로 4년 만의 복귀 예고
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사진=유튜브 ‘유정 그리고 주정’ 캡처
사진=유튜브 ‘유정 그리고 주정’ 캡처


배우 서유정이 현재 자신의 경제 상황에 대해 솔직하게 고백했다.

서유정은 지난 20일 자신의 공식 유튜브 채널 ‘유정 그리고 주정’ 영상을 통해 그간의 근황을 전했다.

영상에서 그는 현재 경제 상황을 묻는 질문에 “사람들은 연예인 하면 연예인 걱정 안 해도 된다고 하지 않냐. 그것도 일부다”라고 말했다.

그는 “나는 활동 안 한 지가 오래됐고 가지고 있던 돈도 이제 다 끝났다. 사람들이 돈이 많은 줄 알고 있다”며 “장난으로 돈 없다고 하지 않냐. 난 진짜 돈이 없다”고 솔직하게 고백했다.

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사진=유튜브 ‘유정 그리고 주정’ 캡처
사진=유튜브 ‘유정 그리고 주정’ 캡처


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사진=유튜브 ‘유정 그리고 주정’ 캡처
사진=유튜브 ‘유정 그리고 주정’ 캡처


그러면서도 “난 돈 없는 거에 부끄럽지 않다. 있다가도 없는 거고 없다가도 생길 수 있는 거다”라며 “인간적으로 됨됨이가 안 된 게 부끄러운 거지 돈 없는 게 부끄러운 건 아니지 않냐”라고 소신 있는 철학을 밝혔다.

또한 경제적 상황과 관련된 자녀 교육의 현실적인 고민도 함께 털어놨다. 그는 “사람들이 오해를 하긴 한다. 내가 돈이 많을 거 같고 학원도 많이 보낼 거 같다 하는데 많이 보내지 않는다”라며 “다른 부모들은 애들을 4~5개씩 보내더라”라고 말했다.

이어 “내 나이에 뒤처지고 허덕거리는 느낌은 있다. 아이에게 다 해주고 싶은 게 부모 욕심이지 않냐”며 경제적으로 풍요롭지 못한 데 대한 부모로서 안타까운 마음을 드러냈다.

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사진=유튜브 ‘유정 그리고 주정’ 캡처
사진=유튜브 ‘유정 그리고 주정’ 캡처


그는 “내가 지금 돈 없지 내년에도 돈 없으란 법 있어?”라고 말하다 이내 “근데 내년에도 없으면 어떡하지?”라고 말해 유쾌하면서도 씁쓸한 현실 웃음을 자아냈다.

이에 그의 대본 사진과 함께 “그래서 본업 복귀”라는 재치 있는 자막이 삽입되며 서유정의 본격적인 안방극장 복귀 소식이 전해져 팬들의 기대를 모았다.

서유정은 오는 8월 10일 첫 방송을 앞둔 KBS 2TV 새 드라마 ‘욕망의 덫’을 통해 시청자들과 만날 예정이다. 이번 드라마 출연은 2022년 드라마 ‘붉은 단심’ 이후 4년 만이다.

강경민 기자
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