박서진, 순식간에 체중 11㎏ 늘어…“범인은 ‘이 음식’” [셀럽 건강]

세줄 요약 박서진, 5개월 만에 11㎏ 증가 고백

탕후루·야식 섭취가 체중 증가 원인

고당도 간식과 야식의 비만 위험 지적

이미지 확대 사진=KBS ‘살림하는 남자들’ 캡처

이미지 확대 사진=KBS ‘불후의 명곡’ 캡처

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가수 박서진이 5개월 만에 체중이 11kg이 불어난 원인을 고백했다.박서진은 지난 18일 방송된 KBS 2TV 예능프로그램 ‘불후의 명곡’ 2026 왕중왕전 특집에 과거 출연 당시와는 사뭇 다른 살이 오른 모습으로 출연했다.그는 “다이어트를 하다가 잠시 놓았다”며 “탕후루도 먹고, 야식도 많이 먹었더니 11㎏이 쪘다”고 밝혔다. 철저한 관리를 이어오던 그가 방심한 사이 급격한 체중 변화를 겪은 것으로 보인다.박서진의 사례처럼 엄격한 식단 관리를 중단한 뒤 고열량 음식을 섭취할 경우, 단기간에 체중이 급증하는 현상이 발생하기 쉽다. 장기간 식사량을 제한하다가 갑자기 섭취량을 늘리게 되면 식욕을 조절하는 체내 호르몬의 균형이 무너져 평소보다 훨씬 많은 양의 음식을 찾게 된다. 여기에 그간 참아왔던 것에 대한 보상 심리가 작용하면서 폭식으로 이어지기 쉽다.박서진이 체중 증가의 주요 원인으로 꼽은 ‘탕후루’와 같은 고당도 간식은 체내 혈당을 순식간에 급격하게 치솟게 한다. 이때 인슐린이 과다 분비되는데, 인슐린은 쓰고 남은 에너지원을 지방으로 전환해 저장하는 성질이 강하기 때문에 결과적으로 체지방이 빠르게 축적되며 살이 찌게 된다.또 야식 섭취 습관도 단기간에 살이 찌는 원인으로 작용했다. 야식을 먹게 되면 하루 전체의 총 섭취 열량이 권장량을 초과하게 되므로 자연스럽게 체중 증가로 이어진다. 대개 야식의 대표 메뉴로 꼽히는 치킨, 피자, 라면 등의 메뉴는 정제 탄수화물과 지방, 나트륨 함량이 지나치게 높다. 이 음식들은 열량이 높고 혈당을 가파르게 상승시키며, 자기 전 소모되지 못한 영양소는 고스란히 체지방으로 축적될 수 있다.뿐만 아니라 소화기관이 쉬어야 할 시간에 활동을 강요받으면서 수면의 질이 저하되고, 위산 역류나 속쓰림을 유발할 수 있다.강경민 기자