고영욱 “탁재훈, 내 가방 빼돌렸다…마지막 도리 지켜라”

세줄 요약 고영욱, 엑스에 룰라 관련 장문 글 게시

탁재훈 출연·선물 슈킹 주장과 불만 표출

옛 멤버들 향해 사장님 찾아뵈라 당부

이미지 확대 미성년자를 강제추행한 혐의로 실형을 선고받아 복역한 그룹 룰라 출신 고영욱이 서울 구로구 천왕동에 위치한 남부교도소에서 출소하고 있다. 2015.07.10 뉴시스 자료사진

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성범죄로 실형을 살고 방송에서 퇴출당한 가수 출신 고영욱이 탁재훈과 옛 룰라 멤버들을 향해 작심한 듯 글을 남겼다.고영욱은 19일 자신의 엑스에 룰라 소속사 대표를 만난 뒤 쓴 장문의 글을 올렸다. 고영욱은 “이날 룰라 사장님과 만나서 옛날얘기 많이 하며 즐거운 시간을 보냈다”며 대표와 나눈 대화를 하나씩 옮겼다.고영욱은 “방송에 당시 무명이던 탁재훈을 출연 안 시키면 룰라도 출연 안 하겠다고 했다”며 “그래서 탁재훈 때문에 어쩔 수 없이 룰라가 ‘영자 버스’를 같이 탔다”고 했다. 영자 버스는 1994년 SBS 기쁜 우리 토요일의 인기 코너 영자의 전성시대에서 진행한 버스 상황극이다.이어 고영욱은 “사장님이 외국 가실 때 놀고 있던 탁재훈을 종종 데려가셨다”며 “탁재훈한테 사장님이 산 내 생일 선물을 전해 주라고 했는데 중간에 내 가방 선물을 나한테 말없이 슈킹했다”고 주장했다.그러면서 “탁재훈, 룰라 얘들아 너희가 지금 그 정도 출세하고 사는 게 사장님을 빼놓고 가능했다고 보냐”며 “마지막 도리라도 지키려면 사장님께 연락드리고 꼭 찾아뵈어라. 사장님께 남은 시간이 그리 길지 않을 수도 있다”고 당부했다.고영욱은 1994년 룰라로 데뷔해 ‘3!4!’, ‘날개 잃은 천사’ 등을 히트시켰다. 2013년 미성년자 대상 성범죄로 징역 2년 6개월을 확정받고 복역했다. 출소 후 2023년 유튜브 채널 개설을 시도했다가 하루 만에 폐쇄됐고 이후 SNS를 통해 근황과 심경을 간헐적으로 올려 왔다.온라인뉴스부