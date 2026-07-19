축구협회장에 김종국?…“월급 10원도 안 받겠다” 깜짝 발언

세줄 요약 새벽 4시 축구 일정 고수, 김종국의 집념

유재석, 축구협회장 추천 농담으로 분위기 전환

김종국, 월급 10원도 안 받아도 된다며 응수

이미지 확대 SBS ‘런닝맨’ 방송화면 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 김종국이 유재석의 대한축구협회장 추천에 “월급을 받지 않아도 된다”고 받아치며 남다른 축구 사랑을 드러냈다.19일 SBS ‘런닝맨’ 공식 유튜브 채널에는 이날 방송되는 예고편이 공개됐다.영상에서 출연진은 게임 시간과 일정을 두고 의견을 나눴다. 유재석은 “이렇게 된 거 새벽 1시가 차라리 낫다. 새벽 4시에 다시 하는 건 정말 애매하다”며 일정 조정을 제안했다.그러나 김종국은 “그러면 나는 축구하고 빨래하고 나가면 된다”며 새벽 4시 일정을 고수했다.유재석이 “축구를 한 주만 빠져라”고 말하자 김종국은 “축구는 못 빠진다. 일주일을 기다렸다”며 물러서지 않았다.김종국의 유별난 축구 사랑에 유재석은 “저는 축구협회장으로 김종국을 추천한다”고 농담했다.이에 김종국은 “저는 확실하다. 월급을 10원도 안 받아도 된다”고 답해 웃음을 자아냈다.한편 대한축구협회는 최근 대표팀의 2026 북중미 월드컵 부진을 계기로 쇄신 요구를 받고 있다. 정몽규 전 회장이 13년여 만에 물러난 뒤 박지성, 이영표, 박주호 등 선수 출신 축구인이 참여하는 ‘K-축구 혁신위원회’가 출범했다.온라인뉴스부