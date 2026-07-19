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제니, SNS 해킹? 오밤중 ‘♥ 남성’과 밀착 다정샷 공개

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수정 2026-07-19 08:26
입력 2026-07-19 08:26
세줄 요약
  • 제니, 남성과 밀착한 다정샷 SNS 공개
  • 연애설·해킹 의혹 확산, 팬들 술렁임
  • 뮤직비디오·신곡 스포 추측 우세
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제니 인스타그램 캡처
제니 인스타그램 캡처


가수 제니가 한 남성과 연인처럼 다정하게 포즈를 취한 사진을 공개해 팬들을 깜짝 놀라게 했다.

블랙핑크 멤버 제니는 18일 밤 자신의 소셜미디어(SNS)에 별다른 설명 없이 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진에는 제니가 한 남성의 어깨에 머리를 기댄 채 편안한 표정을 짓고 있는 모습이 담겼다.

남성의 얼굴은 하트 이모티콘으로 가려져 있어 정체는 공개되지 않았지만, 연인을 연상시키는 자연스러운 분위기가 시선을 사로잡았다.

사진 한 장만 올라온 만큼 팬들은 술렁였다. “게시물을 잘못 올린 줄 알았다”, “순간 연애 공개인 줄 알고 놀랐다”는 반응이 쏟아졌다.

그러나 “뮤직비디오 속 한 장면 아니냐”, “컴백 콘텐츠를 미리 공개한 것 같다”, “신곡 스포일 가능성이 크다”는 추측도 나왔다.

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블랙핑크 멤버 제니가 호주 출신 록 밴드 테임 임팔라와 협업한 곡 ‘드라큘라(Dracula)’를 공개했다. OA엔터테인먼트(오드아틀리에) 제공
블랙핑크 멤버 제니가 호주 출신 록 밴드 테임 임팔라와 협업한 곡 ‘드라큘라(Dracula)’를 공개했다. OA엔터테인먼트(오드아틀리에) 제공


제니는 최근 호주 출신 록 밴드 테임 임팔라와 협업한 ‘드라큘라’를 공개했다.

이번 사진 역시 뮤직비디오나 앨범 콘셉트와 연결된 콘텐츠일 가능성에 무게가 실리고 있다.

앞서 제니는 미국 뉴욕 ‘거버너스 볼 뮤직 페스티벌’과 스페인 ‘매드 쿨 페스티벌’ 무대에서 신곡을 선보이며 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻었다.

온라인뉴스부
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