[포토] 안은진, 10kg 감량 후 물오른 ‘가을 여신’ 비주얼

세줄 요약 안은진, 10kg 감량 후 슬림한 근황 공개

가을 니트·체크 스커트로 세련된 스타일링

팬들, 얼굴선 살아났다며 뜨거운 반응

이미지 확대 사진=안은진 SNS 캡처

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배우 안은진이 다이어트 성공 후 한층 더 슬림해진 비주얼로 근황을 전했다.안은진은 지난 16일 자신의 SNS에 “셀렙샵의 가을 미리보기”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 그레이 니트에 체크 랩스커트, 부츠를 매치해 감각적인 가을 스타일링을 완벽하게 소화했다.특히 시선을 사로잡은 것은 10kg 감량 후 더욱 선명해진 이목구비다. 베일 듯한 턱선과 오뚝한 콧날로 소멸할 듯한 작은 얼굴을 자랑하며 특유의 청순하고 사랑스러운 매력을 발산했다.팬들의 반응도 뜨겁다. 네티즌들은 “얼굴선이 살아났다”, “가을 화보 그 자체”, “여기서 더 빼면 안 된다”라며 찬사를 보냈다.한편, 안은진은 SBS 드라마 ‘키스는 괜히 해서’에 이어 KBS2 새 드라마 ‘너 말고 다른 연애’의 영화감독 ‘이미도’ 역으로 캐스팅되어 또 한 번의 연기 변신을 예고하고 있다.온라인뉴스부