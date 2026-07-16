연예 스타요즘 [포토] 리센느 원이, 홍보대사 위촉 소감 발표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.en.seoul.co.kr/news/entertainment/starinterN/2026/07/16/20260716500081 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-16 13:19 입력 2026-07-16 13:19 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 8 이미지 확대 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 홍보대사로 위촉된 그룹 리센느 원이가 소감을 말하고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 홍보대사로 위촉된 그룹 리센느와 김윤지 한국콘텐츠진흥원 원장이 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 홍보대사로 위촉된 그룹 리센느와 김윤지 한국콘텐츠진흥원 원장이 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느가 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 공연을 선보이고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느가 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 공연을 선보이고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느가 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 공연을 선보이고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느가 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 공연을 선보이고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 이미지 확대 그룹 리센느가 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 공연을 선보이고 있다. 2026.7.16 연합뉴스 그룹 리센느(RESCENE)의 멤버 원이가 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’의 새로운 얼굴이 됐다. 원이는 16일 서울 강남구 코엑스에서 개최된 개막식에 참석해 홍보대사 위촉 소감을 밝히며 본격적인 홍보 활동의 시작을 알렸다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 원이가 홍보대사로 위촉된 행사는? 캐릭터 라이선싱 페어 2026 코엑스 개막식