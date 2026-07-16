[포토] 리센느 원이, 홍보대사 위촉 소감 발표

1 / 8 이미지 확대 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 홍보대사로 위촉된 그룹 리센느 원이가 소감을 말하고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 홍보대사로 위촉된 그룹 리센느와 김윤지 한국콘텐츠진흥원 원장이 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 홍보대사로 위촉된 그룹 리센느와 김윤지 한국콘텐츠진흥원 원장이 기념촬영을 하고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느가 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 공연을 선보이고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느가 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 공연을 선보이고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느가 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 공연을 선보이고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느가 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 공연을 선보이고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

이미지 확대 그룹 리센느가 16일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’ 개막식에서 공연을 선보이고 있다. 2026.7.16 연합뉴스

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그룹 리센느(RESCENE)의 멤버 원이가 ‘캐릭터 라이선싱 페어 2026’의 새로운 얼굴이 됐다.원이는 16일 서울 강남구 코엑스에서 개최된 개막식에 참석해 홍보대사 위촉 소감을 밝히며 본격적인 홍보 활동의 시작을 알렸다.온라인뉴스부