옥주현 저격에 침묵하더니…김호영, “죄송합니다” 사과한 이유 [스타이슈ON]

세줄 요약 옥주현, ‘옥장판 논란’ 재언급하며 해명·사과 요구

김호영, 공동구매 매진 소식과 함께 근황 공개

논란 재점화 속 김호영은 별도 입장 없이 침묵

이미지 확대 사진=옥주현, 김호영 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=김호영 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=옥주현 인스타그램 캡처

이미지 확대 사진=김호영 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현의 공개 해명 요구에 침묵해온 뮤지컬 배우 김호영이 커머스 분야에서의 활약을 전했다.김호영은 14일 자신의 인스타그램에 자신이 진행하는 공동구매 제품이 조기 매진된 소식을 전하며 근황을 알렸다. 그는 제품이 빠르게 소진되자 놀란 표정을 담은 사진과 함께 “벌써 매진이라 죄송합니다”라는 글을 게시했다.그는 예상을 뛰어넘는 수요에 급히 추가 물량을 확보했음을 밝히며 “보내주신 뜨거운 성원에 다시 한번 깊이 감사드립니다”라는 메시지를 덧붙였다.김호영의 이러한 행보는 최근 불거진 이슈와 맞물려 주목을 받고 있다. 뮤지컬계에서는 이른바 ‘옥장판 논란’이 다시 수면 위로 떠올라 큰 파장을 일으키고 있다. 지난 8일 뮤지컬 배우 옥주현은 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 해당 논란에 대한 공개적인 해명과 사과를 김호영에게 직접 요구했다.옥주현은 “한 사람의 말에서 시작된 ‘옥장판’이라는 프레임은 제 이름 앞에 붙은 별명이 됐고, 저는 그 이후 오랜 시간 그 말이 만들어낸 의혹과 조롱, 비난을 감당해야 했다”고 심경을 토로했다. 이어 그는 김호영을 향해 “그 말이 정말 저를 향한 것이 아니었다면 왜 그렇게 많은 사람들이 저를 떠올렸는지, 그리고 그로 인해 발생한 피해와 상처에 대해 왜 단 한 번도 대중 앞에서 설명되지 않았는지 묻고 싶다”고 해명을 요구했다.일명 ‘옥장판’ 논란은 2022년 6월로 김호영은 자신의 SNS에 “아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판”이라는 짧은 글을 올린 데서 시작됐다. 이는 뮤지컬 ‘엘리자벳’ 10주년 공연 캐스팅 과정을 둘러싼 의혹과 맞물려 큰 논란을 불렀다. 주연 배우 캐스팅 과정에서 특정 인물 위주의 ‘친분 캐스팅’ 논란이 제기되자 김호영의 게시글이 옥주현을 겨냥한 것 아니냐는 추측이 오갔다.사태가 확산하자 제작사인 EMK뮤지컬컴퍼니는 의혹을 전면 부인했지만 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소하기에 이르렀다.당시 김호영 측은 논란이 불거지자 해당 게시글이 옥주현을 저격한 의도가 아니었으며, 자신의 아버지가 운영하는 장판 사업을 홍보하기 위한 취지였다고 해명했다. 이후 양측은 원만한 합의를 통해 법적 분쟁을 마무리 짓고 옥주현이 고소를 취하하며 일단락되는 듯했다.하지만 4년이 지난 시점에서 옥주현이 다시금 당시 논란을 언급하며 사과를 요구하고 있다. 현재 김호영은 이렇다 할 입장 표명을 하지 않고 있는 상황이다.강경민 기자