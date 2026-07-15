[포토] 홍진영, ‘튜브톱에 볼캡’…확 바뀐 분위기

세줄 요약 볼캡·튜브톱 일상 사진 공개

화려한 이미지 대신 자연스러운 분위기

마흔둘의 나이와 시간 소중함 고백

이미지 확대 사진=홍진영 SNS 캡처

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홍진영이 지난 13일 자신의 SNS에 야외 정원에서 여유를 만끽하는 일상 사진과 영상을 게재했다.볼캡과 튜브톱 등 편안한 캐주얼 차림으로 카메라 앞에 선 그는 이전의 화려한 모습과는 사뭇 다른 자연스러운 분위기로 눈길을 끌었다.가수이자 뷰티 CEO로 활약 중인 홍진영은 이날 나이와 시간에 대한 진솔한 속내를 털어놓으며 색다른 매력을 선보였다.영상 속 홍진영은 식사를 하며 내면의 이야기를 담담하게 꺼냈다. 그는 “내 나이 마흔둘, 요즘 들어 자꾸 시간이 ‘아깝다’는 생각이 든다”며 “20~30대 때는 몰랐는데 지나간 시간, 하루하루, 계절이 바뀌는 것까지 모두 아쉽다”고 고백했다.이어 “예전엔 빨리 흘러가길 바랐던 시간들이 이제는 천천히 갔으면 좋겠다. 아무렇지 않게 지나치는 오늘도 언젠가 아까워질 것 같아 더 오래 기억하려 한다”며 매 순간을 소중히 여기는 깊어진 내면을 드러냈다.2007년 데뷔 후 ‘사랑의 배터리’, ‘산다는 건’ 등 수많은 히트곡으로 사랑받은 홍진영은 최근 35억원 상당의 빌딩 매입 소식으로 화제를 모은 바 있다. 현재는 가수 활동뿐만 아니라 화장품 브랜드 CEO로서도 종횡무진 활약 중이다.온라인뉴스부