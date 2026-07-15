김수현, 1년 4개월만 카메라 앞에 섰다…‘환한 미소’ 근황

이미지 확대 배우 김수현. ‘벤치(BENCH)’ 창립자이자 CEO인 벤찬 인스타그램 캡처

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배우 김수현이 약 1년 4개월 만에 광고 촬영에 나서며 공식 활동에 나섰다.14일 필리핀 패션 브랜드 ‘벤치(BENCH)’ 창립자이자 CEO인 벤찬은 공식 소셜미디어(SNS)에 “벤치 가족과 다시 함께하게 됐다”라는 글과 함께 김수현의 광고 촬영 현장 사진을 공개했다.사진 속 김수현은 꽃다발을 든 채 브이(V)를 그리며 환한 미소를 짓고 있다.앞서 소속사 골드메달리스트 측은 김수현이 해당 브랜드 광고 촬영에 참여한다고 밝힌 바 있다. ‘벤치’는 2024년에도 김수현을 모델로 발탁했던 브랜드로, 이번에 다시 인연을 이어가게 됐다.온라인뉴스부