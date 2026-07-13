김나영, ♥마이큐·아들과 파리 여행…밀착 의상 입고 ‘모델 포스’

세줄 요약 파리 여행 사진 공개, 가족 일상 공유

아이들 손잡고 걷는 여유로운 모습

타이트한 원피스, 모델 같은 포스

이미지 확대 사진=김나영 인스타그램 캡처

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방송인 김나영이 파리 여행 중 모델 같은 포스를 과시했다.김나영은 최근 자신의 인스타그램에 남편인 마이큐, 두 아들과 함께 떠난 프랑스 파리 여행 일상을 담은 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속에서 그는 파리의 거리 한복판을 배경으로 아이들의 손을 잡고 걷거나 이국적인 풍경 속에서 여유를 즐기는 모습이다.무엇보다 눈길을 끄는 것은 그의 남다른 패션 소화력이다. 김나영은 타이트한 핏의 원피스를 착용해 슬림한 몸매를 드러냈다. 그는 패션의 도시 파리에서도 단연 돋보이는 ‘모델 포스’를 뽐냈다.한편 김나영은 2015년 사업가와 결혼해 두 아들을 뒀으나 2019년 이혼했다. 이후 마이큐와 2021년 교제 사실을 공식적으로 알린 뒤 지난해 10월 결혼했다. 두 사람은 방송 활동뿐만 아니라 김나영의 유튜브 채널 ‘노필터TV’ 등을 통해 다정한 신혼 일상을 보여주고 있다.강경민 기자