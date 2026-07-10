“뾰족해진 턱 무슨 일”…홍현희, 다이어트가 성형급 [SNS★샷]

세줄 요약 다이어트 성공 후 달라진 홍현희 근황 공개

60kg에서 49kg 감량, 운동·식단만으로 성공

날렵한 턱선과 갸름한 얼굴, 성형급 반응

이미지 확대 사진=홍현희 인스타그램 캡처

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개그우먼 홍현희가 다이어트 성공 후 한층 날렵해진 비주얼을 공개했다.9일 홍현희는 자신의 인스타그램 스토리에 특별한 코멘트 없이 사진을 게재했다.공개된 사진 속 홍현희는 슬림해진 몸매를 자랑하며 캐주얼한 차림으로 카메라를 향해 포즈를 취하고 있다. 이번 사진에서 무엇보다 시선을 사로잡은 것은 몰라보게 뾰족해진 턱선이다.그는 지난해 12월 몸무게를 60kg에서 49kg까지 감량했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 홍현희는 비만 치료제 도움 없이 운동과 식단으로 다이어트에 성공한 것으로 알려졌다.과거의 통통했던 모습은 찾아보기 어려울 정도로 갸름해진 얼굴은 다이어트의 효과를 실감케 했다.체중 감량 이후 더욱 또렷해진 턱선과 전반적인 얼굴선이 정돈되는 등 외적인 변화로 이어지며 대중에게 ‘성형급’이라는 평가를 받기도 했다.한편 홍현희는 2018년 인테리어 디자이너 제이쓴과 결혼했다. 두 사람은 4살의 나이 차이를 극복하고 부부의 연을 맺었으며, 결혼 4년 만인 2022년 아들 준범 군을 품에 안았다.강경민 기자