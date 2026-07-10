이효리♥이상순, 커플티에 손 꼭 잡고…여전히 달달한 14년차 부부

세줄 요약 커플룩 맞춘 이효리·이상순, 손 꼭 잡은 공개

14년차 부부의 신혼 같은 다정한 분위기

제주 생활 뒤 서울 이주, 활동은 각자 지속

이미지 확대 사진=MBC 라디오 ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 공식 SNS 캡처

이미지 확대 사진=MBC 라디오 ‘완벽한 하루 이상순입니다’ 공식 SNS 캡처

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가수 이효리와 이상순 부부가 변함없는 애정을 과시했다.결혼 14년 차를 맞이한 두 사람은 커플룩을 맞춰 입고 다정한 모습을 공개하며 여전한 신혼 같은 분위기를 자아냈다.9일 이상순이 DJ를 맡고 있는 MBC FM4U 라디오 ‘완벽한 하루 이상순입니다’의 공식 소셜미디어(SNS) 계정에는 “사랑스러운 커플이 더 사랑스럽게 보이는 마법. 커플룩으로도 안성맞춤 ‘완하(완벽한 하루) 굿즈’”라는 문구와 함께 여러 장의 사진이 게재됐다.공개된 사진 속 두 사람은 서로의 손을 꼭 맞잡은 채 장난기 넘치는 표정을 지으며 카메라를 응시하고 있다. 이효리는 흰색 반팔 티셔츠 안에 검은색 긴팔을 레이어드하여 세련된 스타일을 선보였고, 이상순은 회색 티셔츠에 데님 팬츠를 매치해 편안하면서도 조화로운 커플룩을 완성했다.이들은 지난 2013년 백년가약을 맺은 이후 약 11년 동안 제주도에서 생활하며 대중에게 소박하고 자연 친화적인 삶을 공유해 왔다. 이후 2024년 오랜 제주 생활을 정리하고 서울로 거주지를 옮겼다.이효리와 이상순은 결혼 이후 예능 프로그램 ‘효리네 민박’ 등을 통해 제주 일상을 공유하며 부부 생활을 공개한 바 있다. 거주지를 서울로 옮긴 이후에도 각자의 본업인 음악 활동과 방송 활동에 매진하고 있다.강경민 기자