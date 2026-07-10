[포토] ‘故최진실 딸’ 최준희, 완벽 소화한 ‘뼈말라’ 패션

세줄 요약 오프숄더·데님 조합으로 슬림 근황 공개

44kg 감량 뒤 유지어터 면모 재조명

스타일 찬사와 건강 우려 반응 엇갈림

이미지 확대 사진=최준희 SNS 캡처

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배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서로 활동 중인 최준희가 한층 더 슬림해진 근황을 전했다.최준희는 지난 9일 자신의 SNS에 “요즘 제일 손 많이 가는 스니커즈”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 그는 어깨라인이 드러나는 오프숄더 상의에 데님 팬츠를 매치, 도트 패턴의 헤어밴드로 발랄하면서도 감각적인 패션 센스를 선보였다.특히 시선을 사로잡은 것은 그의 인형 같은 몸매였다. 몸에 밀착되는 의상 위로 선명한 쇄골 라인과 직각 어깨가 돋보여 눈길을 끌었다. 과거 루푸스병 투병 중 체중이 96kg까지 증가했다고 밝혔던 최준희는 혹독한 다이어트를 통해 약 44kg을 감량, 현재까지 탄탄한 유지어터의 면모를 보여주고 있다.사진이 공개되자 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. “독보적인 분위기다”, “스타일링이 너무 예쁘다”라는 찬사가 이어진 반면, 일각에서는 “너무 마른 것 같다”, “건강도 챙기길 바란다”며 우려 섞인 목소리를 내기도 했다. 이에 대해 최준희는 과거 팬들의 걱정에 “내가 원하는 스타일”이라며 확고한 주관을 밝힌 바 있다.한편, 최준희는 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸로 현재 SNS를 통해 대중과 활발히 소통하고 있으며, 최근 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼 소식을 전해 화제를 모았다.온라인뉴스