장윤정 “밤일도 하냐는 전화 온다”…급기야 억울함 토로

세줄 요약 유튜브 ‘네고왕’ 출연, 가전 할인 협상 진행

사진 무단 도용 피해 공개, 나이트클럽 홍보물 언급

‘밤일도 하냐’는 전화 경험, 억울함 토로

이미지 확대 유튜브 ‘네고왕’ 캡처

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가수 장윤정이 자신의 사진이 나이트클럽 홍보물에 무단 도용됐다며 황당했던 일화를 털어놨다.9일 공개된 유튜브 채널 ‘달라스튜디오’의 ‘네고왕’에는 장윤정이 출연해 가전제품 할인 협상에 나섰다.이날 장윤정은 음식물처리기 업체 대표와 협상을 벌이며 “비싼 것부터 네고하자”라고 자신감을 드러냈다. 대표가 할인에 신중한 태도를 보이자 인터넷 최저가 사례를 직접 보여주며 적극적으로 설득했다.협상 도중 장윤정은 “나도 내가 모르는 나이트클럽에 사진이 붙어 있더라”며 사진 무단 도용 피해를 언급했다.이어 “‘밤일도 하냐’는 전화가 온다”며 “그렇게 자기도 모르는 일이 생긴다”고 말해 웃음을 자아냈다.장윤정은 2013년 방송인 도경완과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.온라인뉴스부