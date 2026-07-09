[포토] 전소미, CG 같은 11자 복근 공개

이미지 확대 사진=전소미 SNS 캡처

가수 전소미가 군살 없는 완벽한 몸매로 감탄을 자아냈다.

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전소미는 지난 6일 자신의 인스타그램에 “여름이니까”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 그는 바다가 보이는 테라스에서 브라톱과 트레이닝 팬츠를 매치해 내추럴한 매력을 발산했다. 특히 짧은 상의 아래로 드러난 잘록한 허리 라인과 선명한 11자 복근이 시선을 사로잡았다.이에 팬들은 “이게 바로 아이돌이다”, “본업도 비주얼도 완벽하다”라며 뜨거운 반응을 보였다. 한편 2016년 그룹 아이오아이(I.O.I)로 데뷔한 전소미는 무대뿐만 아니라 예능, 패션 등 다방면에서 활약 중이다.온라인뉴스부