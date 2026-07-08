“에라 모르겠다”…박봄, 활동 중단 후 ‘새로운 직업’ 택했다

세줄 요약 작곡가 변신 선언, 신곡 ‘비가 오는 날’ 공개

직접 작사·작곡·멜로디 작업 설명

건강 휴식·전속계약 종료 뒤 새 행보 주목

이미지 확대 사진=박봄 인스타그램 캡처

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그룹 ‘2NE1’ 출신 가수 박봄이 새로운 행보를 예고했다.박봄은 8일 자신의 인스타그램을 통해 근황을 전하며 팬들에게 작곡가로 변신한 소식을 전했다. 그는 게시물을 통해 “안녕하세요? 저는 박봄입니다. 제가 그냥 작곡가로도 활동하기로 했습니다. 에라 모르겠다”라고 적었다.이와 함께 공개한 게시물에는 직접 작업한 곡의 일부를 선보였다. 박봄은 이번에 공개한 곡에 대해 “제가 지금 올리는 곡은 작사 작곡을 제가 입으로 멜로디 직접 지어서 부르고 직접 손으로 제 생각을 써서 다 한거구요”라며 작업 과정을 설명했다.이어 신곡 제목을 ‘비가 오는 날’로 밝히며 “박봄, 비가 오는 날. 많이 사랑해주세요. ‘비가오는날’이라는 곡입니다. 제 목소리로 추후에 직접 녹음해서 올리겠습니다”라고 향후 계획을 덧붙였다.그는 2009년 그룹 ‘2NE1’으로 데뷔한 이후 ‘아이 돈트 케어’(I Don‘t Care), ’내가 제일 잘 나가‘, ’론리‘(Lonely) 등 수많은 히트곡을 통해 독보적인 음색을 가진 가수로 큰 사랑을 받았다. 이후 솔로 가수로도 활동하며 음악적인 역량을 발휘해 왔다.이번 발표 이후 그가 자신의 이야기를 직접 곡으로 풀어내는 싱어송라이터로서의 가능성을 보여줄 수 있을지 귀추가 주목된다.앞서 박봄은 배우 이민호의 사진을 게재하며 글을 남겨 일명 ‘셀프 열애설’로 대중의 관심을 모으기도 했다. 이후 지난해 8월 건강상의 이유로 ‘2NE1’ 활동을 잠정 중단한 바 있다. 당시 소속사 측은 의료진의 소견에 따라 그에게 충분한 안정과 휴식이 필요하다는 입장을 전달했다.최근에는 소속사 전속계약 종료 소식이 전해지기도 했다. 전 소속사인 디네이션엔터테인먼트는 지난달 박봄이 건강 회복과 휴식에 집중해 왔으며, 향후 활동 방향을 존중해 전속계약을 원만하게 종료했다고 공식 발표했다.강경민 기자